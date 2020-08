Non ci sarebbe la madre di Andrea Damante dietro alla crisi che sta tenendo lontani lui e Giulia De Lellis da un mese a questa parte. È stata la signora Valentina ad esporsi sui social network per definire "fake" la notizia che la annoverava tra le ragioni del distacco che c'è stato di recente tra suo figlio e la bella influencer, con la quale sembrerebbe andare ancora d'amore e d'accordo nonostante tutto.

La precisazione della signora Valentina su Giulia De Lellis

Non più di due giorni fa, il sito di Vanity Fair ha riportato l'indiscrezione secondo la quale una delle cause scatenanti della crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sarebbe la suocera.

Si vociferava che la madre del dj non avesse mai "digerito" il libro nel quale la romana ha raccontato i tradimenti che ha ricevuto da parte del fidanzato, quello che è uno dei più venduti del 2019.

A qualche ora dalla diffusione di questa news sul web, la signora Valentina ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per fare chiarezza sugli attuali rapporti con la compagna del figlio.

"Chi mi conosce sa perfettamente quanto io sia poco interessata ai pettegolezzi e al Gossip, ma mi viene riferito che certi giornalettai non smettono di mettere in giro notizie false", ha esordito la donna nello sfogo che molti siti stanno riportando dal tardo pomeriggio di oggi.

Giulia De Lellis e la suocera: la verità sul rapporto

Scendendo nei particolari del legame che ha attualmente con la fidanzata di Andrea, la signora Valentina ha fatto sapere: "Mi trovo costretta a cedere a queste provocazioni per informare alcuni che tra me e la piccola Giulia va tutto bene. Vogliamoci tutti più bene".

La madre di Damante, dunque, ha smentito categoricamente che tra lei e De Lellis ci sia un astio nato dopo che la giovane ha scritto il romanzo "Le corna stanno bene su tutto- Ma io stavo meglio senza".

Se tra i Damellis ci sono dei problemi, non è per colpa della suocera: quest'ultima, infatti, si è chiamata fuori dalle tante chiacchiere che stanno circolando sulla coppia nata a Uomini e donne, e l'ha fatto con un post apparso nelle sue Instagram stories poche ore fa.

Le ultime news su Andrea e Giulia De Lellis

La crisi in corso tra Andrea e Giulia De Lellis, è stata confermata dal ragazzo sullo scorso numero di Chi con le seguenti parole: "Diciamo che dobbiamo prenderci del tempo per capire se continuare o meno. Abbiamo bisogno di svuotare la testa da tante cose e poi vediamo".

La 24enne, invece, non si è più esposta per commentare il distacco che c'è stato tra lei e il fidanzato nell'ultimo mese, ma ieri ha fatto un gesto social che i fan hanno interpretato come un segnale positivo per la coppia.

Nel giorno in cui il dj è tornato sulle scene musicali col brano "Somebody to love", la bella romana ha condiviso sul suo profilo Instagram da oltre 4 milioni di followers il link del videoclip nel quale recita anche lei.

"Orgogliosa", ha scritto la giovane sotto al post che ha mandato in visibilio i sostenitori dei Damellis, anche perché questo è uno dei pochi spiragli di luce in un periodo buio che i due ex di Uomini e Donne stanno vivendo da molte settimane.

Il "Dama" non ha risposto pubblicamente alla carineria della compagna, e ha preferito concentrarsi sulla sua ultima serata in discoteca prima dello stop imposto dal governo. Il 16 luglio, infatti, Andrea ha suonato in un lido della Sardegna, e accanto a lui c'era l'ormai inseparabile Ignazio Moser.

Durante il dj set, inoltre, il ragazzo potrebbe aver confermato la rottura tra il ciclista e Cecilia Rodriguez quando ha detto: "Per tutte le single di San Teodoro, qui c'è mio fratello Ignazio".