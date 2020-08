Proprio nel giorno in cui Giulia De Lellis ha usato i social network per pubblicizzare il nuovo singolo di Andrea Damante, il sito di Vanity Fair ha regalato ai propri lettori un'interessante indiscrezione sulla crisi in corso tra i due ragazzi. Pare che ad allontanare per l'ennesima volta il dj e l'influencer sia stata la madre di lui: la signora Valentina, infatti, non avrebbe mai mandato giù il dettagliato racconto che la romana ha fatto dei tradimenti che ha ricevuto dal fidanzato nel libro uscito circa un anno fa.

Nuove voci sull'allontanamento tra Giulia De Lellis e Andrea

Non è passata neppure una settimana da quando Andrea Damante ha confermato la crisi con Giulia De Lellis con una dichiarazione pubblicata dalla rivista Chi.

Mentre i due ex di Uomini e donne si stanno godendo una rilassante vacanza in Sardegna ognuno per conto proprio, un sito d'informazione ha riportato un'indiscrezione tutta da confermare sul loro rapporto.

Sul portale di Vanity Fair, infatti, in queste ore si legge che i Damellis si sarebbero allontanati nell'ultimo periodo a causa dell'intromissione di un familiare del dj nella quotidianità della coppia.

Alcuni giornalisti, infatti, sostengono che l'influencer romana non vada particolarmente d'accordo con la suocera da quando ha reso pubblici tutti i tradimenti che ha ricevuto in passato dal fidanzato. La madre del dj, dunque, non riuscirebbe a "digerire" il libro "Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza", quello nel quale la 24enne ha raccontato nei dettagli le parecchie mancanze di rispetto che ha subito e poi perdonato.

Astio tra Giulia De Lellis e la mamma del 'Dama'

Le voci su dei possibili attriti tra Giulia e la suocera si rincorrono da qualche settimana: sul web, infatti, alcuni siti di Gossip hanno ipotizzato che una delle ragioni per le quali la romana si è allontanata dal compagno sarebbe proprio il rapporto conflittuale che avrebbe con sua madre.

Oggi Vanity Fair aggiunge un altro particolare a questa indiscrezione: la signora Valentina non vedrebbe di buon occhio la De Lellis da quando ha letto il libro incentrato sui vari tradimenti che le ha fatto suo figlio. Un altro potenziale indizio a favore di questa chiacchiera, è l'assenza della bella influencer al matrimonio di una cugina di Andrea: probabilmente per evitare di incontrare la mamma di Damante, la 24enne ha disertato le nozze di una parente del fidanzato, quelle che si sono celebrate le scorsa settimana in Sicilia.

Anche il dj potrebbe non essere in ottimi rapporti con la famiglia della compagna: non molti giorni fa, infatti, la sorella dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe fatto arrabbiare i fan dei Damellis facendo gli auguri di compleanno a Iannone su Instagram.

Il nuovo video di Damante con protagonista Giulia De Lellis

Il gossip tutto da confermare sull'astio che ci sarebbe tra Giulia De Lellis e la madre di Andrea è stato diffuso in rete nello stesso giorno in cui la ragazza ha fatto un inaspettato gesto nei confronti del fidanzato. Sebbene siano in crisi da circa un mese e stiano facendo vacanze separate in Sardegna, oggi la romana ha postato nelle sue storie di Instagram un pezzo del videoclip della nuova canzone di Damante dal titolo "Somebody to love".

I fan della coppia non hanno potuto far altro che apprezzare il comportamento dell'influencer in questa circostanza, ma dietro al suo gesto potrebbe esserci un "conflitto di interessi". La 24enne, infatti, è una delle protagoniste del video del brano che è stato girato nella villa di Forte dei Marmi dove lei e il compagno hanno vissuto prima che tra loro iniziassero i problemi.