Mercoledì 19 agosto ritornerà l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con Come sorelle, la fiction turca che settimana dopo settimana sta appassionando anche il pubblico televisivo italiano. La serie questa settimana non è stata trasmessa mercoledì 12 ma verrà recuperata venerdì 14 agosto. Mercoledì sera al posto di Come sorelle, è andata in onda la partita dei quarti di finale di Champions League che vedeva protagonista l'Atalanta, la quale ha totalizzato un ascolto di oltre 5 milioni di spettatori medi. Tuttavia i telespettatori possono stare tranquilli, perché come riportato dalla Guida Tv Mediaset, la fiction turca ritornerà il 14 agosto e il 19 con una puntata ricca di colpi di scena: Cemal, infatti, scoprirà il piano segreto di Cahide.

Come sorelle, le anticipazioni del 19 agosto 2020: Cahide contro Cemal

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Come sorelle che andrà in onda mercoledì 19 agosto alle 21:30 su Canale 5, rivelano che la posizione di Cahide si aggraverà nel momento in cui il perfido Cemal scoprirà il suo piano segreto e non ci penserà sue due volte ad agire contro di lei.

In particolar modo la trama rivela che Cemal deciderà di allertare subito la polizia, per metterli al corrente della posizione esatta in cui si trova l'automobile di Tekin Malik. A questo punto, quindi, sembrerà davvero che Cahide e le sue figlie abbiano le ore contate e che molto presto potrebbero finire nelle mani delle Forze dell'ordine.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: gli spoiler di questo nuovo attesissimo appuntamento con la fiction del 19 agosto, infatti, rivelano che a quel punto Cahide deciderà di agire contro Cemal. Per liberarsi di lui, infatti, dovrà soltanto ucciderlo e in questo modo portare avanti il suo piano. Una vera e propria resa dei conti che potrebbe avere dei risvolti inediti.

Dove riguardare le puntate di Come sorelle già trasmesse su Canale 5

Insomma una nuova puntata che si preannuncia decisamente scoppiettante e che potrebbe essere decisiva in vista del gran finale di stagione di Come sorelle, che anche qui in Italia sta appassionando i telespettatori. Dopo un buon esordio con più di 2.2 milioni di spettatori, la serie si è assestata su una media che arriva a superare la soglia di 1.9 milioni a settimana, pari ad uno share che oscilla tra l'11 e il 12%.

Numeri che possono essere considerati decisamente positivi per il prime time estivo di Canale 5.

E in attesa di vedere in onda la puntata del 19 agosto, è possibile riguardare in replica streaming online tutti gli episodi di Come sorelle che sono stati trasmessi su Canale 5 nel corso di queste settimane.

Per farlo basterà collegarsi, dal pc oppure attraverso l'applicazione per cellulari, a MediasetPlay.it e accedere alla sezione che viene dedicata interamente alla fortunata serie turca.