Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. Le intricate dinamiche della soap non smettono di appassionare gli spettatori. In Germania, lo sceneggiato è arrivato alla sua sedicesima stagione e, attualmente, viene trasmesso sulla rete televisiva Das Erste.

Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che Linda, già molto provata dalla situazione con André e dagli inganni di Dirk, dovrà affrontare una notizia che la renderà felice, ma anche preoccupata: sua figlia Carolin è infatti incinta, ma porta avanti una gravidanza a rischio.

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Linda verrà a sapere della gravidanza di sua figlia Carolin

Le anticipazioni tedesche dei prossimi episodi di Tempesta d'amore rivelano che ci saranno molte sorprese, soprattutto dal punto di vista dei personaggi. In particolare, farà il suo ingresso Carolin, la figlia di Linda e Dirk. Fino a questo momento, gli spettatori hanno sempre saputo che la coppia, oltre a Steffen, avesse anche un altro erede, ma non hanno mai avuto modo di assistere a loro interazioni. In questa circostanza, Carolin contatterà telefonicamente Linda per metterla al corrente di una notizia sorprendente: aspetta un bambino.

Linda sarà felicissima e non vedrà l'ora di diventare nonna, ma non farà in tempo a festeggiare che dovrà affrontare un nuovo ostacolo: Carolin ha dei problemi con la sua gravidanza e rischia di perdere il bambino.

Gli spoiler di Tempesta d'amore svelano che Linda vivrà malissimo la possibilità di un eventuale aborto di sua figlia. Farà fatica a metabolizzare la situazione, soprattutto perché già molto provata dal rapporto con André. Quest'ultimo, infatti, ha deciso di non voler dare nessuna possibilità alla loro storia d'amore.

Linda, non riuscendo a gestire un tale carico emotivo, si lascerà prendere dal panico e dallo sconforto. Dirk, vedendola in difficoltà, non avrà alcun dubbio sul da farsi e interverrà nel tentativo di tranquillizzarla.

Indiscrezioni sui successivi episodi di Tempesta d'amore

La notizia della gravidanza arriverà tramite una telefonata e quindi non sarà possibile vedere il volto di Carolin, ma le cose, nel corso delle puntate, potrebbero cambiare.

Al momento, non è ancora possibile conoscere le intenzioni future degli sceneggiatori. Fra le ipotesi c'è quella che queste dinamiche possano nascondere uno "stratagemma" per far entrare nel cast un nuovo personaggio: Carolin. Al contrario, altre ipotesi rilanciano l'idea che possa essere Linda a dover lasciare il set. In ogni caso, tutto ciò porterà dei cambiamenti significativi all'interno della soap e delle trame future.