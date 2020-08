Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera Daydreamer - Le ali del sogno, la cui messa in onda è in programma anche mercoledì 19 agosto, come sempre alle ore 14:45 circa. I nuovi episodi, che accompagneranno i telespettatori fino ai primi di settembre, si preannunciano decisamente scoppiettanti e ricchi di colpi di scena.

Per Sanem, infatti, arriverà il momento della verità e confesserà a Can di averlo 'ingannato', avendo portato avanti una losca trattativa con suo fratello Emre all'inizio della loro conoscenza. Inoltre Can verrà nuovamente 'pugnalato' alle spalle dal fratello.

La trama della puntata di Daydreamer del 19 agosto: Can furioso con il fratello Emre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Daydreamer - Le ali del sogno, che andrà in onda mercoledì 19 agosto in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che nel quartiere comincerà a girare una voce strana su Sanem. Si vocifera, infatti, che la ragazza sarebbe stata presa di mira da un malintenzionato, appartenente alla malavita organizzata, il quale avrebbe minacciato anche Osman perché fidanzato con lei. Tale voce è stata messa in giro da Muzzafer, in realtà tale 'uomo losco' che avrebbe preso di mira la giovane è Fabbri.

Inoltre le anticipazioni di Daydreamer del 19 agosto rivelano che per Can arriverà il fatidico momento dell'incontro con il direttore della YRT, che dovrebbe firmare il contratto.

Ma l'esito non sarà affatto dei migliori. Infatti, nel momento in cui il direttore noterà la presenza di Emre, farà presente che l'uomo lo ha corrotto e, senza pensarci due volte, deciderà di strappare definitivamente il contratto e quindi di mandare all'aria la tanto attesa trattativa che avrebbe dovuto salvare la Fikri Harika.

Un durissimo colpo per Can, che ancora una volta verrà deluso dal comportamento di suo fratello, che ha fatto saltare la trattativa. A quel punto, però, il fotografo lo metterà alle strette e, furioso, vorrà sapere chi si nasconde dietro a tutta questa vicenda.

