Nel corso delle prossime puntate di Daydreamer Aylin non perderà occasione per mettere i bastoni tra le ruote a Can e Sanem. Dalle anticipazioni turche infatti, si viene a sapere che la dark lady della soap tv turca venderà ai giornali le foto che ritraggono i due piccioncini in atteggiamenti intimi. Can e Sanem quindi, decideranno di smentire la notizia di un loro fidanzamento anche se, in realtà, continueranno a uscire insieme. I genitori di Leyla e Sanem, in seguito allo scandalo giornalistico, proibiranno alle figlie di essere riaccompagnate a casa da Emre e Can.

Emre scopre che Can e Sanem hanno ripreso a vedersi

Dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia si viene a sapere che Can riuscirà a perdonare Sanem dopo aver capito che la Aydin è stata solo una pedina inconsapevole nel piano di Emre e Aylin per rovinare lui e la Fikri Harika. Can e Sanem, quindi torneranno insieme anche se la giovane vorrà mantenere segreta la loro relazione ancora per un po'. Emre però, scoprirà ben presto che il fratello e la sorella di Leyla hanno ripreso a vedersi.

Daydreamer, trame turche: Aylin fotografa Can e Sanem in atteggiamenti intimi

Da quanto emerge dagli spoiler turchi, Emre riferirà tutto ad Aylin, la quale cercherà di convincere il minore dei Divit a portare alla luce la ''liason'' dei due innamorati, certa del fatto che i genitori di Sanem non le diano più il permesso di andare a lavorare, costringendola a licenziarsi.

Da quanto si apprende, Emre si rifiuterà di aiutare Aylin la quale farà a modo suo, senza informare il suo fidanzato del suo nuovo piano. La dark lady della soap tv turca deciderà di pedinare Can e Sanem arrivando a fotografarli in atteggiamenti piuttosto intimi.

Sanem e Can finiscono sui giornali nelle prossime puntate di Daydreamer

Gli scatti verranno venduti da Aylin ai giornali, il quale riporteranno la notizia della relazione tra Can e Sanem in prima pagina. Tutta Istanbul verrà a sapere che il famoso fotografo Can Divit ha una nuova fidanzata e la notizia si spargerà in men che non si dica non solo in agenzia, ma anche nel quartiere di Sanem.

A seguito di ciò, Can ascolterà il consiglio della sua amata e smentirà la notizia apparsa sui giornali, sia con i suoi dipendenti che con Mevkibe la quale, nel frattempo, giungerà nel suo ufficio per chiedergli spiegazioni. Nonostante le macchinazioni di Aylin, il suo piano sembrerà non riuscire anche se, sia Sanem che Leyla verranno costrette dai genitori a uscire solo per andare al lavoro senza essere riaccompagnate da Can o Emre.

Tutto questo andrà in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, ricordando che la soap tv Daydreamer aspetta i numerosissimi fan dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45.