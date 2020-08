L'attesa per le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 5 sta per terminare. A partire da lunedì 7 settembre alle 3 e 40 del pomeriggio saranno trasmessi gli appuntamenti inediti con la fortunatissima soap opera che ha riscosso un grande successo di pubblico nel corso di queste ultime stagioni televisive. Tra i protagonisti di questa quinta serie ci sarà l'affascinante Luciano Cattaneo, che continuerà a essere diviso in amore: da un lato ci sarà sua moglie Silvia e dall'altro la sua amante Clelia, che è riuscita a conquistare il suo cuore.

Riparte Il paradiso delle signore 5 in tv, gli spoiler: Luciano diviso in amore tra Silvia e Clelia

Nel dettaglio, a fornire delle anticipazioni su quello che succederà nel corso delle nuove puntate de Il paradiso delle signore 5, è stato proprio l'attore Giorgio Lupano nel corso di un'intervista che ha concesso al settimanale Intimità. Ebbene ha svelato che Luciano non riesce ancora a lasciare la moglie bugiarda e manipolatrice, nonostante tutto quello che gli ha fatto.

Silvia, infatti, gli ha tenuto nascosto per svariati anni la verità sulla paternità del figlio Federico: il ragazzo in realtà non è figlio di Luciano (così come l'uomo ha creduto per tutto questo tempo) bensì figlio di Umberto.

Un vero e proprio dramma per il ragionier Cattaneo, che tuttavia ha scelto di andare avanti senza far sentire il peso di questo disagio a suo figlio.

Tuttavia nel corso degli ultimi appuntamenti con la quarta serie, il pubblico ha avuto modo di vedere che tra Luciano e Clelia si era creato un ottimo feeling e i due sono diventati amanti in segreto.

Le anticipazioni della quinta stagione de Il paradiso delle signore rivelano che Luciano non riuscendo a chiudere con sua moglie non riuscirà neppure a vivere in maniera serena e sincera questo sentimento che prova nei confronti di Clelia, una donna sincera e autentica. Riuscirà Luciano, nel corso delle nuove puntate, a confessare i suoi sentimenti e a mettere fine al suo matrimonio?

Lo scopriremo da settembre su Rai 1.

Federico ritorna di nuovo a camminare nella quinta stagione

Occhi puntati anche sul figlio Federico, che si sottoporrà a una nuova delicatissima operazione chirurgica per tornare a camminare. Gli spoiler de Il paradiso delle signore 5 rivelano che per il ragazzo arriverà l'esito che attendeva da tempo: l'operazione, effettuata in Svizzera, andrà a buon fine e quindi Federico potrà tornare a camminare sulle sue stesse gambe. Una grande vittoria per tutta la famiglia e in particolar modo per Luciano, che ha sempre fatto il tifo per il ragazzo. Sentimentalmente, invece, Federico dovrà fare i conti con la crisi di Roberta che subirà le attenzioni di Marcello.