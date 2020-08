Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno provenienti dalla Turchia informano i telespettatori che ben presto un altro nascente amore catalizzerà l'attenzione. Se Sanem e Can dovranno combattere contro la presenza di Huma, mamma del fotografo che farà di tutto per separarli, allo stesso modo anche Leyla ed Emre dovranno superare non pochi ostacoli prima di coronare il loro sogno d'amore. Aylin, scoprendo che il minore del fratello Divit è innamorato della sua segretaria ordirà un piano per separarli.

Aylin trama per dividere Emre e Leyla

Grossi novità dal mondo di DayDreamer: ben presto Emre si scambierà un bacio con la bella Leyla capendo di essere innamorato di lei.

Il minore dei Divit però sarà costretto a interrompere sul nascere la sua relazione con la bella Aydin perché Aylin, gelosa di lui, lo ricatterà con un audio in cui si sente Emre che invita Fabbri a consegnare proprio a lei le quote dell'agenzia pubblicitaria. Emre, per evitare che Leyla resti intrappolata in questi intrighi, deciderà di chiudere con lei.

Leyla sarà molto delusa dalla situazione che si è venuta a creare così deciderà di allontanarsi non solo da Emre e anche dall'agenzia. A questo punto, la giovane comincerà a vedere con occhi diversi il bel macellaio del suo quartiere da sempre innamorato di lei e amico d'infanzia. Credendo di poter trovare la felicità con un uomo che arriva dal suo stesso quartiere, Leyla deciderà di avvicinarsi a lui.

Osman, che nel frattempo, dopo essere stato protagonista di una campagna pubblicitaria, comincerà a fare carriera come attore, incoraggiato dai suoi successi sul lavoro si dichiarerà a Leyla e i due cominceranno una relazione.

Leyla promessa sposa di Osman

Osman a questo punto deciderà di chiedere la mano della bella Leyla ai genitori.

Nihat che da sempre apprezza il macellaio deciderà di concedere in sposa la figlia maggiore. Emre, che cercherà in più occasione di dividere la coppia, non appena saprà che la ragazza sta per diventare la promessa di Osman, correrà a casa della famiglia Aydin per impedire il fidanzamento ufficiale ama sarà troppo tardi.

Il piano di Aylin sembrerà andare per il verso giusto visto che Emre arriverà quando la ragazza avrà il nastro rosso all'anulare segno del fidanzamento.

Deluso da quanto accaduto, Emre avrà un nuovo scontro con Leyla. Quest'ultima, molto arrabbiata visto che non ha mai dimenticato il suo capo, gli urlerà contro che di averla lasciata per tornare con la sua ex. Emre a questo punto capirà che la donna che ama è stata vittima della sua ex e gli rivelerà che la perfida donna ha organizzato un piano e l'ha presa i giro: Emre non è mai tornato con Aylin. Tale confronto aprirà la strada a una rappacificazione tra la maggiore delle Aydin e il minore dei Divit.