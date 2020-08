Si avvicina il 7 settembre, giorno in cui tornerà in onda su Rai 1 la soap opera Il Paradiso delle Signore 5, di cui verranno trasmesse le nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che anche in questa nuova serie non mancheranno i colpi di scena e le sorprese. In particolar modo i riflettori saranno ben puntati sul personaggio della temutissima Adelaide, interpretata dall'attrice Vanessa Gravina. Intervistata dal settimanale Nuovo tv, l'attrice ha anticipato che ci sarà un clamoroso risvolto riguardante il suo matrimonio con l'astuto Achille Ravasi, interpretato da Roberto Alpi.

Gli spoiler de Il paradiso delle signore 5: Adelaide ritorna, ma senza Achille

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 5, in onda dal 7 settembre su Rai 1, rivelano che Adelaide e Achille partiranno insieme per gli Stati Uniti d'America e a un certo punto della donna si perderanno completamente le tracce. A essere particolarmente preoccupato sarà Umberto, il quale avrà non pochi sospetti in merito a questa sparizione del tutto improvvisa e immotivata di Adelaide. Un sospetto che spingerà l'uomo a mettersi in viaggio per raggiungere la donna negli Usa e capire cosa stia succedendo.

I colpi di scena non finiranno qui: Roberto Farnesi, in un'intervista concessa alla rivista Nuovo tv, ha anticipato che nel corso della quinta stagione della soap opera verrà fuori che Achille è un uomo che ha molto da nascondere e che non è affatto "limpido" così come vuol far credere.

Proprio per questo motivo Umberto non abbandonerà mai del tutto Adelaide e continuerà a essere al suo fianco. Le anticipazioni delle puntate de Il paradiso delle signore 5, in onda dal 7 settembre, inoltre rivelano che la bella contessa Adelaide farà nuovamente ritorno a casa, ma questa volta non sarà accompagnata da suo marito Achille.

Il ritorno di Nicoletta nelle nuove puntate della soap

A svelare questo spoiler al pubblico è stata proprio Vanessa Gravina. L'attrice infatti, sempre su Nuovo tv, ha dichiarato che il pubblico vedrà tornare Adelaide a casa, ma senza marito, a causa di un fatto grave. Cosa succederà?

Nel corso della quinta stagione de Il paradiso delle signore ci sarà anche un altro ritorno a casa, ovvero quello di Nicoletta, che tornerà nuovamente a Milano assieme a sua figlia.

La presenza della donna non passerà inosservata, soprattutto a Riccardo, che si renderà conto che il suo sentimento verso la donna non si è mai assopito come credeva.