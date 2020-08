Molte novità attendono i telespettatori di DayDreamer, nel corso delle prossime settimane, dove si assisterà ad un avvicinamento tra Emre e Leyla, la sorella maggiore di Sanem. I due passeranno molto tempo insieme, dopo che il fratello di Can verrà dimesso dall'ospedale a seguito di un grave incidente d'auto, scoprendo di avere molti interessi in comune. La complicità nascente tra i due non farà piacere alla perfida Aylin, la quale tenterà con ogni mezzo di riconquistare la fiducia di Emre. Quest'ultimo intanto, sempre più attratto da Leyla, la bacerà appassionatamente.

Emre avrà un terribile incidente nelle prossime puntate di DayDreamer

Dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia, si viene a sapere che le vicende di DayDreamer subiranno una svolta nel momento in cui Can verrà a sapere tutti i sotterfugi del fratello Emre ai suoi danni. Il fotografo scoprirà, inoltre, che il fratello ha fondato con Aylin una nuova società e lo farà grazie ad una soffiata di Leyla. Ciò farà sì che Emre venga cacciato dalla FiKri Harika, salvo poi farvi ritorno grazie alle quote azionarie della madre dei Divit, Huma, la quale concederà al figlio minore l'utilizzo del 40% delle sue azioni. Can ed Emre a questo punto, continueranno a scontrarsi e, proprio al termine dell'ennesimo litigio, il minore dei Divit si metterà alla guida della sua auto perdendone il controllo.

Un brutto incidente che costringerà Emre a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico al collo.

Leyla passa sempre più tempo insieme al minore dei Divit

Proprio a seguito dell'incidente d'auto, Can riuscirà a perdonare il fratello per aver tramato alle sue spalle e deciderà di fargli trascorrere la convalescenza a casa sua.

Aylin, a questo punto, verrà allontanata dalla vita di Emre anche se la la dark lady non si darà per vinta. In ospedale farà la sua comparsa anche Leyla, la quale continuerà a dare appoggio al suo capo, nonostante l'uomo abbia ingannato Can. La sorella di Sanem accetterà di occuparsi di Emre proprio nel giorno in cui verrà dimesso dall'ospedale e passerà gran parte del suo tempo insieme a lui.

DayDreamer, anticipazioni Turchia: Emre bacia Leyla

Proprio grazie al periodo di convalescenza, Leyla ed Emre scopriranno di avere molte passioni in comune, come quella riguardante una Serie TV romantica. I due saranno sempre più vicini e questo fatto spaventerà non poco la perfida Aylin, disposta a tutto pur di non lasciarsi sfuggire il minore dei fratelli Divit. Quest'ultimo, grazie al tempo passato con la sua segretaria, si scoprirà attratto dalla giovane e questo fatto non sfuggirà ad Aylin. Emre sembrerà non riuscire a togliersi Leyla dalla testa tanto che, al termine di un party, la riporterà a casa e la bacerà appassionatamente prima di farla scendere dall'auto. Sarà l'inizio di una storia d'amore?

Per scoprire ulteriori novità sulla storia nascente tra la sorella di Sanem ed Emre, non resta che seguire i prossimi appuntamenti di DayDreamer che si ricorda, va in onda dal lunedì al venerdì su canale 5, a partire dalle 14:45.