Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Ridge e Brooke proveranno a ricucire il proprio rapporto. Diversi ostacoli, però, si metteranno sul loro cammino. Il primo riguarderà Quinn, la quale farà di tutto per ostacolare la l'unione. Il secondo, invece, riguarderà Bill e l'attrazione che esiste ancora tra lui e Logan.

A complicare ulteriormente la situazione ci sarà il matrimonio tra Ridge e Shauna, il quale è stato architettato da Fuller allo scopo di allontanare definitivamente il suo figliastro da Brooke. Forrester, appena scoperta la verità, chiederà l'annullamento del matrimonio in questione e si dirà pronto a tornare con la sua amata, ma le cose potrebbero non andare come spera.

Ridge chiede l'annullamento del matrimonio con Shauna

Nel corso delle prossime puntate americane di Beautiful assisteremo a un graduale riavvicinamento tra Brooke e Ridge, ma Quinn ostacolerà il loro amore. La donna approfitterà del fatto che il suo figliastro è ubriaco e lo convincerà a sposarsi con Shauna in gran fretta.

Inoltre, servendosi del cellulare di Ridge, Fuller si fingerà lui e invierà un messaggio alla madre di Flo, in cui le espliciterà la volontà di depositare i documenti del divorzio da Brooke. Lo stilista sarà ignaro del piano diabolico della sua matrigna, pertanto, farà di tutto per riconquistare Brooke. Il protagonista, però, dovrà risolvere la questione del matrimonio con Shauna, pertanto, si attiverà per chiedere l'annullamento.

Spoiler Beautiful: Ridge sconvolto da una conversazione tra Bill e Brooke

Nonostante l'amore che prova per Brooke, però, Ridge continuerà ad essere sospettoso dell'intesa tra la donna e Bill. Logan, allora, farà di tutto per rassicurare il suo uomo facendogli capire che non prova più nulla per Spencer.

Inaspettatamente, però, Bill deciderà di riprovarci con la maggiore delle sorelle Logan: infatti, andrà da lei e le farà una dichiarazione d'amore. Brooke sarà lieta di ascoltare le sue parole, ma sarà ignara del fatto che Ridge stia origliando tutto. La donna dirà al suo interlocutore di portare ancora nel cuore il loro matrimonio.

Apprese queste parole, Forrester resterà sconvolto e andrà via.

Duro confronto tra Brooke e Shauna

Il gesto d'impulso dello stilista, però, gli impedirà si ascoltare fino alla fine il discorso tra i due. Nella parte conclusiva dell'incontro, infatti, Brooke Logan dirà a Bill di non amarlo più, in quanto nella sua vita c'è posto ormai solo per un uomo, ovvero Ridge.

Stando a quanto emerge dalle anticipazioni americane di Beautiful, Brooke, allora, si recherà a casa di Ridge e si preparerà a ricevere in lingerie sensuale il suo uomo. Ben presto, però, si imbatterà in Shauna e le due avranno un altro duro confronto.