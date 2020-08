Dopo una lunga pausa estiva, le vicende di Beautiful torneranno a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5 dal 24 agosto. Le vicende riprenderanno nel momento in cui Thomas deciderà di chiedere la mano di Hope. Stando alle anticipazioni provenienti dagli Usa, Hope accetterà la proposta di matrimonio e lo farà per il bene di Douglas.

Quest'ultimo, nelle puntate successive e che fanno riferimento a quanto andato in onda negli Stati Uniti a luglio 2019, ascolterà di nascosto una conversazione telefonica tra il padre e Flo, dalla quale capirà che Beth è viva. Thomas, accortosi della presenza del bambino, gli intimerà di non rivelare a nessuno ciò che ha sentito.

Anticipazioni Beautiful: Hope accetta di sposare Thomas per il bene di Douglas

Le trame italiane di Beautiful, in onda nelle prossime settimane, vedranno il matrimonio tra Hope e Thomas. Il Forrester sarà riuscito a convincere la figlia di Brooke a diventare sua moglie sfruttando il debole che Hope ha per Douglas. Sarà proprio il bambino a fare la proposta di matrimonio a Hope, chiedendole di diventare la sua nuova mamma.

Il segreto su Beth intanto non sarà ancora stato svelato e Thomas cercherà in tutti i modi di evitare che ciò accada, arrivando più volte a minacciare Flo. Intanto Liam, nel corso del ricevimento di nozze, ascolterà una violenta lite tra Flo e Thomas, in cui i due parleranno di un segreto riguardante Hope e, il giorno dopo, comincerà a indagare sul passato di Flo.

Beautiful, trame Usa: Douglas sente Thomas dire che Beth è viva

Mentre Liam comincerà ad avvicinarsi alla verità su Beth, Hope non sarà riuscita a concedersi al neo marito la prima notte di nozze. Nel frattempo Thomas, sicuro del fatto che la verità sullo scambio di culle non verrà mai a galla, commetterà un grave errore.

Il giovane stilista, infatti, parlerà di Beth nel corso di una conversazione telefonica con Flo, non accorgendosi che il piccolo Douglas ha sentito tutto. Il bambino capirà che Phoebe è Beth e chiederà spiegazioni al padre, il quale cercherà invano di depistarlo.

Thomas minaccia Douglas per fargli mantenere il silenzio su Beth

Secondo quanto già andato in onda negli Usa, si apprende che Douglas sarà pienamente consapevole di ciò che ha sentito e questo fatto manderà su tutte le furie Thomas, il quale lo afferrerà per un braccio ordinandogli di mantenere il silenzio su ciò che ha sentito. Non contento, lo minaccerà, dicendogli che, in caso contrario, partirà con Hope per New York lasciandolo solo. Il bambino sarà terrorizzato dal padre che, nel frattempo avrà organizzato una luna di miele alternativa in un hotel, per convincere Hope a concedersi a lui. Douglas, invece, verrà affidato alle cure di Liam e Steffy e, proprio a casa loro, il bambino continuerà a ripetere che Phoebe è Beth.

Steffy rimarrà sconcertata dall'affermazione del nipote, ma penserà che si tratti solo di fantasie infantili, mentre Liam crederà alle parole di Douglas.

In attesa di vedere in onda il ricongiungimento di Liam e Hope alla loro piccola Beth, si ricorda che la soap tv americana va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 13:40 circa.