Nuovo appuntamento con le notizie su Beautiful, la soap opera che continua ad appassionare tanti telespettatori nonostante la "veneranda età". Se negli Usa Wyatt dichiarerà i propri sentimenti a Flo, nelle trame in programma prossimamente su Canale 5 suo fratello Liam Spencer (Scott Clifton) e Hope Logan (Annika Noelle) si sposeranno nuovamente dopo aver ritrovato la figlia Beth grazie ad una confessione di Douglas, che non riuscirà più a sottostare al volere del padre Thomas.

Beautiful: Douglas rivela a Liam che Phoebe è in realtà Beth

Le anticipazioni di Beautiful annunciano una svolta per quanto riguarda il segreto riguardante la piccola Beth.

Tutto avrà inizio quando Hope deciderà di diventare la moglie di Thomas per fare da madre al piccolo Douglas. Nel frattempo, Liam dimostrerà di non arrendersi, tanto da capire che Thomas e Flo stanno nascondendo un segreto. Il giovane, infatti, chiederà al fratello Wyatt di aiutarlo ad indagare sul passato della Fulton che appare tutt'altro che nitido. In questo frangente, Spencer scoprirà che la figlia di Shauna (Denise Richards) non ha mai partorito a Las Vegas. A confermare tale tesi arriverà la rivelazione del piccolo Douglas. Il protagonista rivelerà a Liam che Phoebe è in realtà Beth in quanto non vuole più vedere soffrire Hope.

Liam e Hope si riprendono la figlia, Steffy distrutta

Gli spoiler della soap opera americana annunciano che Liam appresa la verità su Beth correrà a raccontare tutto a Hope dopo averla trovata in un ufficio della casa di moda.

L'ex coppia, a questo punto, correrà alla casa sulla scogliera per riprendersi la figlia creduta morta per troppo tempo. In questo frangente, Steffy apparirà distrutta per dover lasciare Phoebe, che aveva cresciuto come se fosse la sorella di Kelly. In seguito, Hope deciderà di lasciare Thomas dopo aver scoperto che è implicato nello scambio delle culle, per tornare insiemea Liam.

Quindi la coppia tornerà ad essere una famiglia felice insieme a Beth e Douglas. Proprio quest'ultimo verrà affidato alla figlia di Brooke dopo la perdita dell'affidamento da parte di Forrester.

Hope e Liam tornano ad essere marito e moglie, Steffy conosce il dottor John

Nelle puntate trasmesse ad agosto in America, Hope e Liam ritroveranno la serenità dopo essere tornati marito e moglie.

Steffy, invece, sarà coinvolta in un drammatico incidente stradale a causa di Bill. Una volta in ospedale, la donna farà la conoscenza dell'attraente dottor John Finnegan. Dall'altro canto, suo fratello Thomas proverà a riprendersi Hope iniziando una storia d'amore con Zoe, che purtroppo non avrà il risultato sperato.