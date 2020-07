Nuovo appuntamento con le sorprendenti novità su Beautiful, la soap opera tra le più seguite in tutto il mondo. Se in Italia Hope si rifiuterà di passare la prima notte di nozze con Thomas, le trame trasmesse ad inizio agosto negli Usa anticipano che Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) terrà all'oscuro i famigliari del suo vero stato di salute con la complicità del dottor John Finnegan. Wyatt Spencer (Darin Brooks), invece, confiderà i propri sentimenti a Flo Fulton (Katrina Bowden) dopo averla salvata da Sally.

Beautiful: Steffy soffre di forti dolori causati dall'incidente

Le anticipazioni di Beautiful, in programma da lunedì 3 a venerdì 7 agosto sull'emittente Cbs, svelano che Steffy continuerà a mostrarsi forte davanti all'ex marito Liam (Scott Clifton) e il padre Ridge, nonostante soffra di forti dolori causati dall'incidente.

A tal proposto, la donna chiederà al dottor John di non rivelare a nessuno la verità del suo stato di salute. In questo frangente, il dottore consiglierà alla Forrester di prendere le medicine per alleviare il suo problema in quanto non bisogna per forza fare l'eroe. Inoltre l'uomo dimostrerà di nutrire più di un semplice interesse per la sua paziente. Difatti, Finnegan deciderà di chiamare Steffy per informarla che presto verrà a casa sua per portarle alcuni documenti da firmare e per controllare i suoi progressi. Una visita, che farà piacere a Steffy, la quale troverà il dottore molto attraente. A casa, la donna sarà accolta da Liam, Hope (Annika Noelle) e Beth. Infine la ragazza fingerà davanti alla coppia di non provare dolore quando prenderà in braccio sua figlia Kelly.

Wyatt si dichiara a Flo, Shauna torna da Las Vegas

Gli spoiler dello sceneggiato americano annunciano che Wyatt dichiarerà i propri sentimenti a Flo. La coppia si lascerà andare alla passione alla casa sulla scogliera di proprietà del fratello di Liam. A tal proposito, Shauna (Denise Richards) tornerà da Las Vegas dove scoprirà che sua figlia è stata sequestrata da Sally.

Ridge, invece, rimarrà di sasso quando scoprirà di aver sposato la Fulton a Las Vegas quando era completamente ubriaco. Lo stilista si risveglierà la mattina seguente delle nozze con Brooke (Katherine Kelly Lang) seduta sul suo letto.

Intanto Katie apprenderà che Sally (Courtney Hope) ha ingannato tutti.

La Logan, a questo punto, si scuserà con Flo e Wyatt per aver aiutato la ragazza nel suo diabolico piano. Infine la donna si recherà dalla Spectra per affrontarla dopo essere stata usata come pedina. Si precisa che queste puntate saranno trasmesse tra circa un anno su Canale 5 a causa della differenza di messa in onda con gli Stati Uniti.