Nuovo spazio dedicato con le notizie su Beautiful, lo sceneggiato americano che andrà in vacanza da lunedì 3 agosto su Canale 5. Se negli Usa tutti gli occhi sono puntati sulle conseguenze dell'incidente di Steffy, gli spoiler in onda prossimamente in Italia anticipano che Liam Spencer e Hope Logan verranno a conoscenza che la loro figlia Beth non è morta grazie a una rivelazione di Douglas.

Beautiful: Liam chiede a Wyatt di interrogare Flo

Le anticipazioni di Beautiful in onda prossimamente in Italia si soffermano sulla verità dello scambio delle culle. Difatti, Douglas farà una rivelazione che farà raggelare sia Hope che Liam.

Tutto inizierà con precisione quando quest'ultimo origlierà una discussione tra Thomas e Flo. In questa occasione, l'uomo scoprirà che i due personaggi stanno nascondendo un segreto. A tal proposito, il Forrester apparirà molto minaccioso, mentre la Fulton sarà sconvolta dalle sue parole. Lo Spencer, a questo punto, correrà da suo fratello per chiedergli di aiutarlo a scoprire l'arcano. Wyatt interrogherà la fidanzata, che esprimerà la volontà di tornare a Las Vegas dopo essere apparsa molto turbata dall'interrogatorio. Tuttavia, la figlia di Shauna presterà fede al patto stipulato con il fratello di Steffy e dopo la raccomandazione della madre di tacere per non incorrere a spiacevoli conseguenze.

Hope non crede che Beth sia viva

Nelle nuove puntate dello sceneggiato americano, Flo sarà divorata dai sensi di colpa per non essere riuscita a fermare Hope prima del suo sì con Thomas. Ma ecco arrivare il colpo di scena: qualcuno riuscirà ad aprire gli occhi ad Hope e Liam. Douglas, infatti, rivelerà a Hope che sua figlia è ancora viva durante un incontro alla casa sulla scogliera.

La Logan apparirà sconvolta, sebbene cerchi di mantenere il sangue freddo, tanto da chiederà al figlio di Caroline se pensa alla bambina come lui a Caroline. Di qui, la risposta sconvolgente del piccolo Forrester, che affermerà che sua madre è morta, mentre Beth è viva. Purtroppo la donna non crederà alla versione del giovane bambino, tanto da correre a rifugiarsi in un'altra stanza.

Douglas dice allo Spencer di potergli dimostrare che sua figlia non è morta

Dall'altro canto, Liam non ascolterà il consiglio dell'ex moglie, decidendo di continuare a parlare con Douglas. In questo frangente, il bambino continuerà a insistere su Beth, tanto da confidare al fratello di Wyatt di potergli dimostrare che sua figlia non è morta. Purtroppo la rivelazione sarà ostacolata dall'arrivo improvviso di Steffy e Thomas. A tal proposito, il Forrester correrà incontro a suo figlio obbligandolo a stare muto. Un comportamento che insospettirà ancor di più lo Spencer, mentre il suo rivale guadagnerà velocemente la via d'uscita dopo aver afferrato il primogenito per la mano.