Si allunga la lista dei personaggi famosi che hanno contratto la Covid-19 in vacanza: dopo Vittoria Deganello e Giulia Latini, un altro ex di U&D ha usato i social network per far sapere di essere risultato positivo al tampone. Antonio Moriconi e Nilufar Addati, invece, sono in attesa del responso medico sul loro stato di salute: la napoletana, in particolare, sta facendo preoccupare i fan non facendosi viva su Instagram da quasi tre giorni (dopo essere stata a contatto col calciatore Petagna, anche lui positivo al rientro dalla Sardegna).

L'ex U&D Melchiorre fa un appello: 'Chi mi ha incontrato, faccia il tampone'

L'estate 2020 trascorsa in Sardegna, per alcuni personaggi famosi sarà da ricordare: sono in aumento, infatti, i Vip che hanno contratto il Coronavirus in vacanza sull'isola. Dopo Vittoria Deganello e Giulia Latini, un altro ragazzo che ha partecipato a U&D nel recente passato ha usato Instagram per aggiornare i followers circa il suo attuale stato di salute.

Andrea Melchiorre, che è stato la scelta di Valentina Dallari qualche anno fa, nelle scorse ore ha comunicato ai suoi fan il risultato del tampone al quale si è sottoposto prima di tornare a Roma.

"Sono qui in Sardegna dal 2 agosto. Sono positivo, mi è appena arrivato il test", ha fatto sapere l'influencer nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Il ragazzo, dopo aver precisato di non aver alcun sintomo, ha fatto un appello alle tante persone che ha visto e abbracciato nelle giornate precedenti: "A chi mi ha incontrato o ha fatto foto con me negli ultimi 20 giorni, dico fate il tampone. Non riesco a contattare tutti. Fatelo e state lontani dagli altri".

Andrea ha anche precisato che resterà in isolamento sull'isola per almeno due settimane, o comunque fino a quando non risulterà negativo ad un nuovo controllo medico.

Antonio e Nilufar, ex U&D, a rischio dopo le vacanze in Sardegna

Altri due ex protagonisti di U&D che potrebbero essersi infettati in Sardegna, sono Antonio Moriconi e Nilufar Addati.

Nella giornata di ieri, ad esempio, il ragazzo si è sfogato su Instagram prendendosela con chi gli starebbe impedendo di fare il tampone al suo rientro in città. Il giovane si è lamentato del sistema sanitario italiano ed ha puntato il dito contro chi gli sta scrivendo sui social che se avesse il Covid-19 se la sarebbe cercata.

Un'altra giovane che potrebbe essere stata in contatto con persone positive al Coronavirus, è Nilufar. La napoletana, infatti, è tornata dalla Sardegna pochi giorni fa ed ha deciso di isolarsi a casa nell'attesa di ricevere i risultati del tampone al quale si è sottoposta non appena ha messo piede nella sua Regione.

A far preoccupare i fan dell'influencer, è la sua totale assenza da Instagram da circa tre giorni: durante le vacanze, si è detto che l'ex tronista di Uomini e donne avesse avuto un flirt con Andrea Petagna, un calciatore che di recente ha fatto sapere di avere la Covid-19.

I sostenitori della bella Nilufar, dunque, temono che anche lei possa aver contratto il virus sull'isola, soprattutto perché dopo aver fatto i controlli medici del caso è sparita dal web senza dare nessuna spiegazione.

I casi di Vittoria e Giulia, ex corteggiatrici di U&D

Le prime due ragazze che hanno ufficializzato la loro positività alla Covid-19, sono state Giulia Latini e Vittoria Deganello. La romana, per esempio, ha usato Instagram per aggiornare i fan sul suo stato di salute al rientro dalla Sardegna: "Ho il Coronavirus. I sintomi sono una forte emicrania e spossatezza, ma sto bene".

Anche l'ex corteggiatrice veronese ha scelto i social network per annunciare l'esito positivo del suo tampone: "Non sento più né sapori né odori, ma per il resto sono asintomatica".

Si allunga, dunque, la lista dei protagonisti di U&D che hanno contratto il virus in vacanza, probabilmente dopo aver prestato poca attenzione alle norme di distanziamento che il Governo ha imposto mesi fa.