Martedì 25 agosto i fan di Una vita potranno vedere un nuovo episodio della loro soap tv preferita che, come noto, da questa settimana, tornerà nella collocazione oraria abituale delle 14:10. Le nuove trame vedranno Ramon sempre più convinto del fatto che Alfredo Bryce abbia consapevolmente truffato tutti i vicini di Acacias e, per tale motivo, continuerà ad indagare su di lui. Intanto Cinta e Rafael, saranno pronti ad annunciare a Bellita e José Miguel, la loro intenzione di partire in tournèe, nonché il loro fidanzamento.

Anticipazioni Una vita: Cinta e Rafael pronti ad annunciare il fidanzamento

Il nuovo episodio di Una vita in onda il prossimo 25 agosto vedrà al centro delle vicende Rafael e Cinta e la loro relazione professionale e sentimentale. Il musicista non avrà mai fatto mistero dei sentimenti che prova per la figlia di Bellita, la quale, dal canto suo, sarà felice di potersi esibire in tutta la Spagna insieme a lui. La giovane sarà però titubante sui sentimenti che prova per Rafael, visto che non riuscirà a togliersi Emilio dalla testa. Quest'ultimo intanto, verrà a sapere da Antonito del bacio tra Cinta e Rafael e si renderà conto di aver perso per sempre la sua amata. Intanto proprio la Dominguez e il musicista si appresteranno ad annunciare la loro partenza ed il loro fidanzamento a Josè Miguel e Bellita.

Una vita, spoiler del 25 agosto: Ramon vuole smascherare la truffa di Alfredo

Secondo quanto riportano le anticipazioni, dopo aver appreso la notizia ufficiale del fallimento del Banco americano, Ramon sarà sempre più convinto del fatto che Alfredo Bryce sia un impostore e un truffatore. Per tale motivo deciderà di continuare ad indagare sul suo conto e, per farlo, chiederà aiuto anche a Felipe.

Palacios non vorrà lasciare nulla al caso e, forte dell'appoggio dell'amico avvocato, denuncerà Alfredo alla polizia.

Matrimonio finito tra Rosina e Liberto?

Intanto il matrimonio tra Rosina e Liberto sembrerà essere andato in frantumi, a seguito del tradimento di Seler con Genoveva. Sarà donna Susana a cercare di far ragionare Rosina invitandola a dare un'altra possibilità a Liberto.

Lolita invece, dopo lo scandalo suscitato dal tradimento, mostrerà solidarietà a Genoveva, nonostante Antonito le avesse detto di tenersi lontana dalla vicenda. Dando uno sguardo a quanto accadrà nelle puntate successive di Una vita, Genoveva arriverà persino a procurarsi delle ferite da sola per far ricadere la colpa su Alfredo, ma sarà proprio quest'ultimo a denunciare Liberto per abuso ai danni della moglie.

Per scoprire ulteriori dettagli sui protagonisti di Acacias non resta che seguire la nuova puntata di Una vita in onda martedì 25 agosto su canale 5 a partire dalle 14:10.