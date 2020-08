La coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser starebbe attraversando un piccolo periodo di crisi. Da qualche giorno a questa parte, infatti, entrambi non si stanno mostrando insieme sui social network e pare che stiano trascorrendo vacanze separate. Secondo Il Vicolo delle News, alla base di questa presunta freddezza ci sarebbe una discussione.

Cecilia e Ignazio da quando si sono conosciuti nel 2017 al Grande Fratello Vip sono diventati inseparabili. La modella, all'epoca, quando aveva iniziato la sua avventura al reality show, era fidanzata con Francesco Monte. Tuttavia, durante la convivenza nella casa di Cinecittà, si era innamorata di Moser e aveva deciso di interrompere la sua precedente relazione.

La segnalazione sui due ex gieffini

Il Vicolo delle News sostiene che ci siano alcuni indizi che farebbero pensare ad una crisi in corso tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Innanzitutto, pare che in questi giorni siano distanti fisicamente. La modella argentina per motivi di lavoro sarebbe stata in Toscana con Belen, dopodiché entrambe sarebbero andate a Trento. Adesso pare che Cecilia sia in un resort nei pressi di Trento sempre con la sorella e anche insieme al fratello Jeremias. Ignazio invece non sarebbe presente.

Moser sarebbe stato dapprima a Milano per lavoro e poi sarebbe rientrato a Trento. Nonostante la fidanzata si trovi a pochi passi dalla sua città, non sarebbe con lei. In questi ultimi tempi, pare che il modello abbia stretto nuove amicizie con Mara Venier, Flavio Briatore, Christian Vieri e Marco Ferri.

Queste frequentazioni non sarebbero risultate gradite a Cecilia, e per questo motivo potrebbe essere sorta una discussione.

Inoltre, c'è da sottolineare che la coppia da un po' sembra piuttosto distante anche sui social network. Entrambi continuano a condividere i momenti salienti delle rispettive giornate coi follower ma, a differenza del passato, non starebbero pubblicando foto insieme e non si starebbero nemmeno menzionando a vicenda.

Un comportamento alquanto insolito, poiché i due ex gieffini erano soliti scambiarsi delle dediche quando si trovavano lontani l'uno dall'altra.

Cecilia Rodriguez non è in dolce attesa

Dopo la fine del lockdown, i fan di Cecilia Rodriguez avevano ipotizzato che la modella fosse in dolce attesa. Tuttavia, le voci erano state prontamente smentite dalla diretta interessata, la quale aveva detto che aveva semplicemente preso qualche chilo di troppo.

Ad ogni modo, Cecilia non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma. A questo punto, in attesa di capire se davvero c'è aria di crisi con Ignazio, il sogno di mettere su famiglia con lui potrebbe anche svanire.