Una vita nei prossimi episodi darà grande spazio alla storyline riguardante la vendetta di Genoveva nei confronti degli abitanti di Acacias. Le trame inerenti alle puntate in onda dal 10 al 15 agosto, rivelano che il piano della Salmeron e di suo marito Alfredo andrà a buon fine e tutti i residenti cadranno in rovina. Nel frattempo, don Ramon avrà un incidente con la vettura, mentre Agustina sarà dimessa dall'ospedale dopo l'intervento al braccio. Infine, Felipe farà di tutto per cercare il dottor Maduro e chiedere spiegazioni sulla diagnosi sbagliata fatta alla sua domestica.

Una vita, trame 10-15 agosto: Felipe deciso a scoprire la verità sulla salute di Agustina

Le trame di Una vita dal 10 al 15 agosto rivelano che Bellita si recherà al banco dei pegni per vendere un paio di orecchini, in modo da permettere a Cinta di andare al pranzo di beneficenza con Rafael. Durante l'evento, Emilio li osserverà da lontano e sarà rosso dalla gelosia. Al pranzo ci saranno anche Ramon e Carmen che verrà guardata dall'alto in basso da Susana, Rosina e Felicia, le quali riceveranno una bella lezione dall'ex domestica che si mostrerà molto informata sull'attualità a differenza loro. Poco dopo, Ramon avrà una discussione con Antoñito a causa della vendita del brevetto delle macchine da caffè.

Il Palacios, poi, riceverà un telegramma e partirà dicendo ai parenti che stare via per alcuni giorni.

Nel frattempo, Genoveva proverà a sedurre Antoñito pur di convincerlo a investire nell'istituto di credito di suo marito Alfredo. Il ragazzo non cadrà nella sua rete, ma le assicurerà che investirà una somma piuttosto importante andando contro il parere del padre e della consorte.

Più tardi, Camino si addormenterà al ristorante e Cesareo la sentirà dire qualcosa nel sonno. Intanto, Felipe dirà ad Agustina che Maduro si è sbagliato e lei non è affatto malata: quest'ultimo si impegnerà a rintracciare il medico per chiedergli come ha fatto a commettere un tale errore con la diagnosi di Agustina.

Ovviamente, ciò preoccuperà non poco Ursula. Poco dopo, Cesareo chiederà in maniera insistente ai Pasamar se Camino in realtà sia in grado di parlare, ma loro negheranno fermamente.

Una vita, spoiler al 15 agosto: Ramon ha un incidente

Gli spoiler di Una vita dal 10 al 15 agosto, ci dicono che Emilio sospetterà che Rafael si sia fatto passare per un altro uomo e cercherà di mettere in guardia Cinta, ma la giovane non vorrà credergli. Nel frattempo, Antoñito, Liberto, José, Susana e Felicia una volta arrivati a casa Bryce per poter concludere la trattativa relativa all'investimento, daranno l'impressione di essere piuttosto contrariati a causa di un problema che hanno riscontrato. Nel frattempo, don Ramon partito dopo aver ricevuto un telegramma avrà un incidente con la carrozza.

Poco dopo, Antoñito informerà tutti che il compratore del brevetto si è tirato indietro all'ultimo momento e così Genoveva pregherà Alfredo di concedere un prestito al ragazzo, in modo tale da coprire la sua parte, ma in cambio dovrà offrire le proprietà di famiglia. In questo modo, scongiureranno il fallimento dell'affare e grazie al fatto che Ramon è apparentemente fuori gioco, Salmeron e suo marito saranno convinti che il piano stia per andare in porto. Intanto, Lolita si arrabbierà molto con suo marito per le sue scelte scriteriate e avrà paura che l'affare abbia un esito disastroso. Più tardi, Emilio consegnerà a Cinta una foto del vero Rafael: a quel punto la ragazza affronterà il giovane obbligandolo a dirle la verità.

Il ragazzo, sarà costretto a rivelarle che è un chitarrista di flamenco senza un soldo in tasca e che si è fatto passare per un ricco industriale soltanto per poter frequentare la Dama del mistero di cui è follemente innamorato.

Una vita: gli abitanti di Acacias perdono tutti i risparmi

Nei prossimi episodi di Una vita vedremo Carmen molto preoccupata per Ramon, il quale non ha più dato notizie di sé. Nel frattempo, anche Liberto sarà preoccupato e chiederà a Rosina di non spendere troppi soldi insieme a Susana, visto che gli avvocati gli hanno comunicato che la miniera si sta via via esaurendo. Poco dopo, Cinta confesserà ai suoi genitori e alla sua tata Arantxa che Rafael non è affatto un imprenditore tessile.

Intanto, Agustina verrà dimessa dall'ospedale e quando tornerò a casa verrà accolta con affetto da tutte le sue compagne, mentre Felipe farà si che la domestica abbia tutto ciò di cui ha bisogna per riprendersi. Poco dopo, gli abitanti di Acacias apprenderanno dai giornali che la banca americana è fallita e che hanno così perso tutti i loro risparmi. A quel punto, si recheranno tutti da Alfredo per chiedere loro delle spiegazioni.

Ovviamente, l'uomo farà finta di non averne idea e dirà loro che probabilmente si tratta di una manovra politica contro la banca. Poco dopo, Ursula inizierà a lavorare per i Bryce e dirà a Genoveva che il suo piano sta funzionando a meraviglia, visto che sia signori che domestici sono letteralmente nel panico.

Intanto, gli abitanti del paese non si accontenteranno della spiegazione di Alfredo e ne chiederanno di ulteriori. A quel punto, Genoveva dirà loro che la colpa è della banca di Spagna e li indirizzerà al consigliere dell'istituto di credito Federico Suñol. Più tardi, Marcelina giocherà a carte con Jacinto, Servante e Casilda e si divertirà al punto tale che farà la pace con il consorte. Nel frattempo, Carmen in pena per Ramon che sembra scomparso nel nulla chiederà aiuto a Felipe, mentre Antoñito deciderà di aspettare prima di cercare suo padre, in quanto vorrà risolvere il problema della banca per conto suo e dimostrargli così che può fidarsi di lui. Infine, gli abitanti di Acacias arrabbiatissimi per il fallimento della banca americana organizzeranno una protesta in strada.