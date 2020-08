Nuovo spazio dedicato alle notizie su Come Sorelle, la serie tv turca campione di ascolti anche sulla rete Mediaset. Gli spoiler della sesta puntata che verrà trasmessa il 12 agosto su Canale 5 annunciano che Cahide riuscirà a riabbracciare le figlie. Purtroppo l'ex carcerata continuerà a essere tenuta in pugno da Cemal (Emre Kınay), il vero assassino di suo marito. Ipek (Sevda Erginci), invece, mostrerà un certo interesse per Sinan (Seçkin Özdemir), il figlio di Tekin.

Come sorelle, anticipazioni 12 agosto

Le anticipazioni di Come sorelle, inerenti alla sesta puntata che sarà trasmessa mercoledì 12 agosto in prima visione sui teleschermi di Canale 5, annunciano importanti colpi di scena relativi alla Serie TV turca prodotta da Star Tv.

In dettaglio, Deren, Ipek e la finta Cilem instaureranno un rapporto con la loro madre. Un percorso che si rivelerà più difficile del previsto per colpa del suo passato scomodo. Difatti, Cahide era stata incarcerata con l'accusa di aver provocato la morte del marito. Per questo motivo, deciderà di tenere nascosto questo dettaglio alle tre ragazze appena ritrovate. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che l'uomo è in realtà stato ucciso da Cemal. A tal proposito, Ipek e Deren dimostreranno di non sapere come rapportarsi col ritorno della madre nella loro vita, all'opposto di Cilem, la quale non vorrà avere niente a che fare con lei.

Ipek si avvicina sempre di più a Sinan

Nella sesta puntata della serie tv, in programma il 12 agosto sui teleschermi italiani, Azra ammetterà davanti a Deren e Ipek il suo segreto.

L'orfana, infatti, confesserà di aver rubato l'identità di Cilem, la sua migliore amica. Intanto, la vedova di Tekin inizierà ad avvicinarsi sempre di più a Sinan. In questo frangente, la proprietaria della tenuta ammetterà al giovane di non provare nessun sentimento per il defunto marito.

Intanto Cahide organizzerà un piano per uccidere Cemal, l'uomo che la sta minacciando.

Alla fine, la donna chiederà aiuto a un ex prigioniero, se il destino non avesse per lei un altro piano.

Riassunto della quinta puntata

Nella quinta puntata di Come sorelle, in onda il 5 agosto su Canale 5, Cemal ricatterà Cahide dicendole di voler rendere la vita delle figlie un inferno se non si piegherà alla sua volontà.

A tal proposito, l'uomo confesserà alla cognata che le tre sorelle hanno ucciso Tekin. Infine Cilem continuerà a ricattare Azra, mentre Deren e Kenan porranno fine alla loro storia d'amore dopo un violento confronto alla tenuta.

In attesa di vedere la puntata in televisione, si ricorda che la prima e unica stagione della serie tv può essere rivista in modalità on demand oppure in streaming sulla piattaforma gratuita 'Mediaset Play'.