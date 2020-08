Non è la prima volta che si parla di una possibile crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Tuttavia la coppia, che si è conosciuta poco più di due anni fa nella casa del Grande Fratello Vip, si è sempre mostrata unita e felice, smentendo di fatto tutti i Gossip.

I fan più attenti, invece, hanno notato che negli ultimi tempi Ignazio e Cecilia non compaiono più insieme sui social, né si scambiano like e dediche romantiche come hanno sempre fatto sin dall'inizio della loro relazione, in particolar modo su Instagram.

Cosa sta succedendo tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez?

A spiegare cosa starebbe succedendo ci pensa il portale Il vicolo delle news: "Sono già alcuni giorni - si legge sul sito - che Ignazio e Cecilia non stanno insieme e non si scambiano like alle foto.

Un comportamento insolito per loro che si fanno dediche anche quando sono lontani per quanto sentano la mancanza l’uno dell’altra".

Non solo, perché i due ragazzi starebbero frequentando comitive di amici diversi. Moser si trova spesso in compagnia di Mara Venier, Christian Vieri (grande amico anche di Andrea Damante), Marco Ferri e Flavio Briatore, mentre Cecilia sarebbe quasi sempre in compagnia della sorella Belen, da poco single dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino.

Cecilia, inoltre, nelle ultime settimane gira anche molto per lavoro, ma in nessuna delle sue mete è presente il fidanzato Ignazio che prima era solito accompagnarla ovunque andasse. Quando non è con Belen, al fianco di Cecilia ci sono fratello Jeremias e la sua fidanzata.

La modella e l'ex ciclista non si incontrerebbero da giorni

C'è chi fa risalire l'allontanamento tra i due fidanzati all'ultimo soggiorno milanese di coppia. Qualche settimana fa, per la precisione, Ignazio era tornato a Milano da Cecilia, ma ci era rimasto pochissimo. Un paio di giorni dopo, infatti, già si trovava in palestra a Trento.

Quello a Milano sembra essere stato l'ultimo incontro tra Rodriguez e l'ex ciclista. Cosa sarà successo in quell'occasione? Attualmente Cecilia si trova assieme al fratello e alla cognata in un resort non lontano da Trento, dove c'è la tenuta dei Moser, che producono vini pregiati. Lì si trova anche Ignazio.

Se i due si incontreranno, i fan della coppia potranno tirare finalmente un sospiro di sollievo. Se invece, come sembra, si ignoreranno, sarà la prova definitiva che c'è qualcosa che non va. Attualmente né Cecilia né Ignazio stanno rispondendo alle domande degli utenti su Instagram, segno che non c'è ancora una decisione ufficiale da comunicare pubblicamente.