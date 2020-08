La favola d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser starebbe per giungere ai titoli di coda. L'indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Chi attraverso la sua pagina Instagram ufficiale. Qualche settimana fa si era già parlato di una presunta crisi tra la modella sudamericana e lo sportivo trentino. La coppia, per evitare di compromettere ulteriormente il rapporto, aveva deciso di allontanarsi temporaneamente per riflettere con calma sul futuro. Ai primi di agosto era giunta notizia di una riappacificazione e di una vacanza insieme in Sardegna, ma proprio in questi ultimi giorni sarebbero emersi dei nuovi problemi tra i due ex concorrenti del GF Vip.

Cecilia avrebbe lasciato il fidanzato da solo in Sardegna

L'ultimo numero del settimanale Chi si era soffermato sul riavvicinamento tra Cecilia e Ignazio che, dopo una breve pausa di riflessione, si erano ritrovati a Verona per una gita romantica. Il 10 agosto la coppia era poi partita alla volta della Sardegna per suggellare la fine della crisi.

In realtà, proprio la rivista diretta da Alfonso Signorini in queste ore ha pubblicato su Instagram dei nuovi rumors. Sembra che Cecilia sia andata via all'improvviso e abbia lasciato da solo il fidanzato in Sardegna. Sul post di Chi si legge: "Martedì sera tra i due (Rodriguez e Moser, ndr) scoppia un litigio nella discoteca Just Cavalli". Cecilia Rodriguez si sarebbe resa conto che Ignazio, pur amandola, sarebbe alquanto distante.

E così la modella argentina sarebbe andata via dalla Sardegna senza il compagno.

La pagina Instagram di Chi conclude i suoi Gossip su Cecilia e Ignazio così: "La storia oggi sembra ai titoli di coda". Ovviamente al momento (in mancanza di dichiarazioni ufficiali) non è dato sapere se questa presunta crisi sia irreparabile oppure se i due ex gieffini riusciranno ancora una volta a trovare la giusta intesa.

Ignazio Moser: 'Cecilia mi è mancata troppo'

Qualche giorno fa, il giornalista Gabriele Parpiglia aveva riportato alcune dichiarazioni di Ignazio Moser, il quale faceva chiaramente capire di aver superato le incomprensioni con Cecilia Rodriguez: "Mi è mancata troppo - aveva detto - non avrei resistito tutta l'estate senza di lei".

Il primo momento di difficoltà sarebbe scattato durante il primo weekend di agosto, quando Cecilia avrebbe preferito raggiungere la sua famiglia, mentre Ignazio sarebbe ritornato dai propri cari in Trentino. Dopodiché ci sarebbe stata la riappacificazione e il viaggio in Sardegna, quindi l'ennesimo litigio e la partenza di Rodriguez da sola.