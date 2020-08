L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 5 in prima visione assoluta ritornerà a partire da lunedì 7 settembre alle 15:40 circa sulla rete ammiraglia Rai. I colpi di scena, anche in questi nuovi episodi, non si faranno attendere e la soap opera tornerà ad appassionare con i suoi intrighi e i suoi misteri da scoprire. Le anticipazioni rivelano che ci sarà grande spazio per le vicende sentimentali di Gabriella, la quale riceverà anche un invito a nozze da parte di Cosimo, che perderà definitivamente la testa nei confronti della bella ragazza.

Il Paradiso delle signore 5 spoiler: Gabriella e Cosimo potrebbero sposarsi

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 5 rivelano che la bella Gabriella si ritroverà in una situazione molto difficile dal punto di vista sentimentale.

La donna, infatti, ha da poco scelto di chiudere la sua storica relazione con Salvatore (che tuttavia continuerà a non darsi pace) e come se non bastasse dovrà fare i conti con il corteggiamento serrato di Cosimo, che proprio non le sarà indifferente.

In particolar modo, infatti, Cosimo dopo aver preso coscienza della crisi in corso tra Gabriella e Salvatore, proverà in tutti i modi ad intromettersi, cercando di conquistare il cuore della donna. Addirittura Cosimo arriverà a chiederà a Gabriella, nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, di sposarlo. Un vero e proprio invito di nozze, che potrebbe essere accettato dalla donna.

Intanto, però, gli spoiler della soap rivelano che Gabriella non saprà che Salvatore le aveva scritto una lettera che tuttavia non le è mai stata consegnata.

La mamma di Salvatore, infatti, si impossesserà della lettera e deciderà di non darla alla diretta interessata.

Adelaide ritorna dall'America ma senza il marito

Ma i colpi di scena di questa quinta stagione de Il Paradiso delle signore non sono finiti qui. Le anticipazioni sulla trama rivelano che anche il personaggio di Adelaide, interpretato dall'attrice Vanessa Gravina, sarà al centro delle nuove attesissime puntate della soap opera di Rai 1.

In particolar modo, dopo la sua partenza per gli Stati Uniti, Adelaide farà perdere le sue tracce per un po' di tempo al punto da far preoccupare Umberto.

Ad anticipare quello che succederà in questi nuovi episodi della soap è stata proprio l'attrice, che intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha confessato che il pubblico da casa assisterà al ritorno del personaggio di Adelaide dall'America, ma questa volta la donna sarà sola.

Alla partenza, infatti, era accompagnata da Achille Ravasi ma questa volta non ci sarà lui al suo fianco. Cosa succederà? L'appuntamento è fissato dal 7 settembre in prima tv assoluta su Rai 1.