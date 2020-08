La fine della relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continua a tenere banco. Dopo un video pubblicato, su Instagram, la frase pronunciata dalla modella sarebbe un chiaro riferimento alla sua attuale situazione sentimentale.

L'addio tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2 è arrivato come un fulmine a ciel sereno. La coppia aveva trascorso a gonfie vele il periodo di lockdown sotto lo stesso tetto. Successivamente qualcosa sembra essersi rotto: alcune testate giornalistiche hanno parlato dell'eccessiva gelosia di Cecilia Rodriguez, altre invece hanno pensato a una visione diversa.

Cecilia sarebbe stata pronta a mettere su famiglia mentre Ignazio pare che avrebbe voluto prima realizzarsi professionalmente.

Cecilia in un video parla di tradimenti

Cecilia Rodriguez, dopo aver piantato il suo fidanzato Ignazio Moser in Sardegna, ha trascorso le vacanze in famiglia. In questi giorni la modella si trova in Costiera Amalfitana con la sorella Belen. In uno degli ultimi video postati su Instagram, Cecilia ha intonato alcune note del brano di Ozuna: "Porque su novio a ella la engañaba". Tradotta in italiano, la frase sibillina di Cechu parlerebbe di "tradimenti". In un primo momento lo sguardo della 30enne agli occhi dei fan sarebbe apparso spensierato, ma subito dopo pensieroso.

Le due sorelle dopo essersi guardate negli occhi prima hanno ironizzato, poi hanno subito cambiato brano.

Sebbene Cecilia non abbia fatto alcun riferimento o nome, alcuni suoi estimatori hanno pensato che si trattasse di una frecciatina rivolta a Ignazio Moser. Non è da escludere che la 30enne non abbia ironizzato sulla situazione della sorella Belen.

Quest'ultima così come Cechu, è reduce dell'ennesimo addio con Stefano De Martino.

Ad oggi non è chiaro se l'addio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sia definitivo o meno. Alcuni fan infatti, avrebbe notato dei "like" piazzata dall'argentina su alcuni vecchi post dell'ex ciclista trentino.

L'indiscrezione di Alberto Dandolo su Moser

Nei giorni scorsi, Alberto Dandolo ha riportato una nuova indiscrezione sul duo Rodriguez-Moser. Come riportato dal giornalista nella rubrica ‘Ah saperlo...’ del settimanale Oggi: "Ignazio una sera complice qualche bicchierino di troppo non avrebbe mai tolto gli occhi di dosso a Diletta Leotta. Ovviamente, la cosa avrebbe mandato su tutte le furie Cecilia. Quest'ultima non avrebbe mai nascosto di nutrire una particolare gelosia nei confronti del suo compagno.

Intanto, il modello trentino pare che abbia prolungato le sue vacanze. Il giovane dopo essere volato a Lisbona per motivi di lavoro, avrebbe deciso di restare con la sorella. Secondo la rivista Oggi, Moser avrebbe deciso di stare un po' da solo dopo l'assidua gelosia della sua compagna.