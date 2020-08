Uomini e donne riprenderà il prossimo 7 settembre su Canale 5 e, proprio in questi giorni, sono iniziate le registrazioni negli studi Elios di Roma. In attesa della messa in onda della prima puntata, succose anticipazioni giungono dal sito Il Vicolo delle news che riporta i primi scontri avvenuti tra vecchie conoscenze del programma, tra cui Gemma e Nicola e Pamela ed Enzo. Nelle prime registrazioni è stato dato spazio anche ad Armando Incarnato e si viene a sapere che, proprio il cavaliere, avrebbe ricevuto un due di picche da una nuova e bellissima dama, Claudia.

Armando Incarnato ritorna nella nuova stagione di Uomini e Donne

I fan di Uomini e Donne sono a caccia di notizie sui protagonisti del programma, ancor prima della messa in onda delle nuove puntate su Canale 5. Da qualche giorno sono iniziate le registrazioni e questo ha dato modo ai fedelissimi della trasmissione di carpire qualche anticipazione. Dando uno sguardo al sito Il Vicolo delle news, sempre ben informato su ciò che accade nello studio di Maria De Filippi, si viene a sapere non solo che Gemma Galgani ha fatto il lifting al viso, ma anche che ha litigato pesantemente con Nicola Vivarelli.

U&D, spoiler prime registrazioni: Claudia rifila un due di picche ad Armando

Nel parterre maschile di Uomini e Donne, è tornato a sedersi Armando Incarnato.

Da quanto riportano le anticipazioni sulle prime registrazioni avvenute il 27 e 28 agosto, pare che il cavaliere sia stato rifiutato da una dama più giovane di lui. La donna in questione si chiama Claudia ed è una modella e fotomodella barese, già madre di due ragazzi, uno di 17 anni e l'altra di 3.

Stando alle poche informazioni fin qui trapelate, sembra che la dama non sia una perfetta sconosciuta in quanto, nel 2014, è stata scelta per partecipare a Miss Model on the World. La new entry si definisce allegra e ironica e, solo con il prosieguo delle puntate, anche i telespettatori di U&D potranno conoscerla meglio.

Uomini e Donne, Claudia preferisce uscire con le amiche e non con Armando

Grande interesse, dunque, non solo per conoscere la new entry Claudia, ma anche per vedere la reazione di Armando al rifiuto della dama. Sembra che Claudia, abbia preferito uscire con le amiche piuttosto che con lui e ciò aumenta ancor di più l'interesse e l'attesa per la messa in onda della prima puntata di Uomini e Donne che, per la gioia dei fan, è stata anticipata a lunedì 7 settembre. La collocazione oraria sarà sempre quella delle 14:45, subito dopo la messa in onda della soap Una vita. Pronti dunque a seguire le nuove vicende di dame e cavalieri di Maria De Filippi e per vedere finalmente in Tv il risultato del lifting di Gemma?