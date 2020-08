Chi l'ha visto? torna sugli schermi di Rai 3 con una puntata speciale dedicata al giallo di Gioele. Martedì 18 agosto in prima serata, Federica Sciarelli racconterà le ultime notizie riguardanti il giallo di Caronia (Messina), legate alla scomparsa del bimbo di quattro anni Gioele e della tragica morte della mamma Viviana Parisi.

Del bambino si sono perse le tracce dal 3 agosto scorso, quando insieme alla madre è stato vittima di un incidente sull'autostrada Messina-Palermo.

Chi l'ha visto, puntata speciale martedì 18 agosto: si cerca di capire che fine ha fatto Gioele

Dopo tre settimane di stop, Chi l'ha visto?

torna in onda con uno speciale dedicato al giallo della scomparsa di Gioele, il bimbo di quattro anni di cui non si hanno più tracce dall'inizio di agosto. La mamma del piccolo invece, è stata ritrovata morta nei boschi di Caronia in provincia di Messina, anche se le cause della sua morte non sono ancora state del tutto chiare.

Gli inquirenti sono incessantemente al lavoro per ritrovare Gioele che, secondo alcune testimonianze, era con la mamma quel 3 agosto, almeno sino all'incidente stradale avvenuto sull'autostrada nei pressi di Caronia. Proprio di questo aspetto della vicenda, si occuperà Federica Sciarelli martedì 18 agosto in prima serata su Rai 3.

Federica Sciarelli torna in tv con uno Speciale su Viviana Parisi e Gioele

'Chi l'ha visto?' potrebbe dare un contributo importante per la risoluzione del giallo, grazie a nuove testimonianze che potrebbero aiutare gli investigatori a far luce su quanto accaduto a Viviana Parisi e al suo figlioletto.

Il caso infatti è ancora aperto e non si conoscono le cause che hanno portato alla morte della mamma 43enne.

Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile attacco da parte di animali selvatici, ma tutto è ancora avvolto nel mistero. La scomparsa del piccolo aggiunge altro mistero su questa intricata vicenda.

Sciarelli al timone di 'Chi l'ha visto?' anche nella nuova stagione

In attesa di ascoltare nuove testimonianze nello Speciale di 'Chi l'ha visto' di domani sera, emerge che Federica Sciarelli non abbandonerà la trasmissione di Rai 3, come vociferato qualche mese fa.

La conduttrice - anche nella prossima stagione - sarà saldamente al timone del programma che da anni si occupa di persone scomparse.

Per seguire tutte le novità in merito al giallo di Caronia, non resta che seguire la puntata speciale di 'Chi l'ha visto?' in onda martedì 18 agosto in prima serata su Rai 3.