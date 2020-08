Nuovo spazio dedicato con le notizie su Come Sorelle, la Serie TV turca che ha registrato ottimi ascolti sulla scia di Daydreamer - Le ali del sogno. Gli spoiler svelano che le vicende del perfido Cemal e le tre protagoniste, Ipek, Deren e Azra troveranno il loro epilogo nel corso dell'ultima puntata trasmessa il 26 agosto su Canale 5.

Come sorelle, anticipazioni ultima puntata: Azra rifiuta la proposta di nozze di Mahir

Le anticipazioni di Come Sorelle, riguardanti l'ottava nonché ultima puntata in onda mercoledì 26 agosto in Italia annunciano importanti colpi di scena. Scendendo nei dettagli, il perfido Cemal capirà che Cahide è sempre viva dopo aver trovato la sua collanina e la tomba vuota di Tekin.

Intanto l'ex carcerata consegnerà alle figlie il computer trovato nella cassaforte del cognato. Qui, le tre donne scopriranno che Cemal ha ucciso suo fratello Mehmet, mentre Kenan li rivelerà che l'uomo è coinvolto nell'incendio dell'olio.

Ipek, Deren e Azra a questo punto inviteranno l'uomo a cena, certe di averlo messo alle strette, se quest'ultimo non rivelasse di avere molte foto che le vedono occultare il corpo di Tekin. Per questo motivo, Cahide sarà costretta ad accettare di diventare sua moglie, mentre Mahir organizzerà una romantica proposta di matrimonio per Azra. Proprio quest'ultima rifiuterà di sposare l'uomo, in quanto decisa a fuggire in Grecia insieme alle sorelle. La mattina dopo, la giovane apparirà disperata in quanto consapevole di aver spezzato il cuore di Mahir.

Cahide tenta di avvelenare Cemal

Nell'ultima puntata di Come Sorelle, Kenan sarà sempre più sicuro che Cemal sta minacciando le ragazze per un motivo a lui ignoto, tanto da chiedere ai suoi di investigare a proposito. Cilem, invece, cercherà di consolare la sua amica di infanzia dopo averla perdonata per il male che ha dovuto sopportare.

Dall'altro canto, Ipek si recherà insieme a Sinan a recuperare alcuni oggetti personali in quanto ha deciso di disfarsene della tenuta. Kenan sarà sempre più convinto a scoprire la vera natura di Cemal. Proprio quest'ultimo deciderà di farla pagare cara ad Ipek, Deren e Azra, tanto che Cahide tenterà di avvelenarlo con del veleno in una tazzina di caffè.

Alla fine, il cattivo della serie tv risulterà vincitore dopo un confronto atteso per otto puntate.

Ipek, Deren e Azra condannate a 16 anni di carcere

Cemal pretenderà che le tre protagoniste facciano esattamente come vuole lui fino al momento della partenza della nave, diretta in Grecia. Ma Azra dimostrerà di non riuscire a separarsi da Mahir come Ipek che farà fatica a dire addio alla madre affidataria. Intanto si avvicinerà sempre di più il momento dei saluti: Deren non saprà come lasciare Kenan, che denuncerà Cemal alla polizia dopo aver scoperto che ha posto fine alla vita di Mehmet. Ipek, Deren e Azra, a questo punto, saranno assalite dai rimorsi di coscienza per aver ucciso Tekin, tanto da decidere di costituirsi alla polizia.

Le tre donne saranno condannate a 16 anni di carcere, se non li venissero riconosciute le attenuanti. Alla fine, le tre protagoniste riabbracceranno i loro cari dopo tre anni di detenzione, mentre Cilem crescerà la figlia aiutata da Cahide.