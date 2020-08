Prosegue l'appuntamento con le notizie di Come sorelle, la Serie TV turca del prime time di Mediaset, che sta ottenendo un grande successo come l'altra serie proveniente dall Turchia: DayDreamer - Le ali del sogno. Gli spoiler della settima puntata, che sarà trasmessa il 19 agosto su Canale 5, annunciano che Cahide deciderà di comprare un'arma da fuoco per eliminare una volta per tutte il diabolico Cemal (Emre Kınay). Sinan (Seçkin Özdemir), invece, approfitterà di una discussione per dichiarare i propri sentimenti a Ipek (Sevda Erginci).

Come sorelle, anticipazioni settima puntata: Cahide vuole uccidere Cemal

Le anticipazioni di Come sorelle, riguardanti la settima puntata in programma mercoledì 19 agosto in prima visione su Canale 5, raccontano innumerevoli colpi di scena per i fan della serie tv. Scendendo nel dettaglio, Cemal farà una telefonata anonima alla polizia per rivelargli la posizione dell'auto di Tekin, dopo aver scoperto il piano di fuga di Cahide (Ece Uslu). L'ex carcerata, a questo punto, sarà messa di fronte a una scelta: sposare il cognato o denunciare le figlie alla polizia. Di conseguenza la donna capirà che l'unico modo per uscire da questa situazione sarà quella di uccidere Cemal. Per questo motivo chiederà a Leyla di aiutarla a trovare un'arma da fuoco.

Sinan è innamorato di Ipek

Nella settima puntata della serie tv turca, Sinan scoprirà tutta la verità sul decesso del padre, mentre le tre sorelle capiranno di essere nei guai, visto che le autorità hanno ritrovato l'auto di Tekin nel lago. A tal proposito Ipek, sentitasi tradita, deciderà di affrontare Sinan.

Durante la discussione quest'ultimo svelerà alla vedova di suo padre di essersi innamorato di lei. Intanto si avvicinerà il giorno del matrimonio tra Cemal e Cahide, ma giungerà un colpo di scena. L'uomo, infatti, scoprirà un'arma da fuoco nella borsa della donna che sta per sposare, tanto da sbarazzarsene.

Più tardi l'ex carcerata, quando scoprirà il fallimento del suo piano, provocherà un incidente automobilistico. Se di Cemal si perderanno le tracce, Cahide verrà messa in salvo da una coppia di pescatori. Alla fine quest'ultima tornerà di nascosto alla villa del defunto Tekin per raccontare tutta la verità alle figlie.

Riassunto puntate precedenti

Nella sesta puntata di Come sorelle, in onda venerdì 14 agosto su Canale 5, Cahide riuscirà finalmente a incontrare le tre figlie. Proprio queste ultime appariranno molto diffidenti nei suoi confronti. Infine Cemal tramerà nell'ombra per convincere Cahide a piegarsi ai suoi piedi, mentre Sinan sarà sempre più sospettoso nei confronti di Ipek.