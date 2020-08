La crisi che ha colpito una delle coppie più amate tra quelle che si sono formate a Uomini e donne è ancora argomento di discussione nel mondo del Gossip: Giulia De Lellis e Andrea Damante, infatti, sono lontani. Il dj ha confermato al settimanale Chi (nel numero in edicola dal 12 agosto) che tra lui e la fidanzata qualcosa si è rotto, spiegando che in questa fase preferiscono riflettere per capire se è il caso o meno di andare avanti insieme.

Le ultime parole di Andrea sulla storia con Giulia De Lellis

Andrea Damante, a circa una settimana di distanza dalla smentita sulle voci di crisi in corso con Giulia (aveva parlato di "cavolate" tra le pagine di Chi) ha rilasciato nuove dichiarazioni che stavolta appaiono meno ottimistiche sul suo futuro con la fidanzata.

Al giornalista che l'ha contattato per chiedergli cosa sta accadendo tra lui e l'influencer, l'ex tronista di Uomini e donne ha risposto: "Mettiamola così, abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno". Queste parole sembrano confermare dunque che i due stanno attraversando un periodo di allontanamento, probabilmente per riflettere meglio sul da farsi per il futuro.

Damante e Giulia De Lellis sempre più lontani

"Abbiamo bisogno di svuotare la testa da troppe cose. E poi vedremo", ha aggiunto Andrea alla rivista Chi. La relazione tra i Damellis, dunque, starebbe rischiando di giungere al punto del non ritorno. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha comunque chiarito che non intende fare ipotesi sui motivi che avrebbero allontanato Damante e Giulia De Lellis, rispettando il silenzio di entrambi sulla questione.

Le dichiarazioni che ha rilasciato il dj, ad ogni modo, combaciano con quelle diffuse dalla influencer su Instagram per commentare la crisi sentimentale in corso. "Ve ne parlerò al momento giusto, per ora ci siamo fermati", ha sottolineato Giulia, prima di aggiungere che in questo periodo lei e il fidanzato sono tristi e necessitano di un po' di tempo per comprendere bene cosa stia succedendo tra di loro da un mesetto a questa parte.

Eventi da single per Andrea Damante e Giulia De Lellis

Un altro indizio che in questi giorni sembra aver avvalorato la tesi su una certa freddezza tra i Damellis è quello relativo agli ultimi eventi familiari. Lo scorso weekend, ad esempio, Giulia De Lellis non ha partecipato al matrimonio della cugina di Andrea: il dj si è presentato in Sicilia in compagnia di un amico e con una nuova chioma bionda.

Due giorni fa, invece, è stato l'ex tronista di Uomini e donne a disertare la festa di compleanno di Matilde, una delle nipotine della romana che ha compiuto tre anni. La scelta dei due giovani di non prendere parte a due occasioni così importanti potrebbe essere un ulteriore segnale di quella distanza di cui ha parlato Damante a Chi.

La sorella di Giulia, intanto, si è esposta su Instagram per fare gli auguri di compleanno ad Andrea Iannone. Il post che Veronica ha dedicato a "zio Andrea" ha fatto storcere il naso alla maggior parte dei follower dei Damellis, i quali ritengono che questa sia stata una mancanza di rispetto nei confronti del ritrovato fidanzato di Giulia, con il quale sta attraversando un momento difficile dopo il ritorno di fiamma avvenuto a marzo poco prima della quarantena per l'emergenza coronavirus.