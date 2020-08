Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno delle puntate trasmesse dal 31 agosto al 4 settembre su Canale 5 svelano brutte notizie per Emre Divit. Il secondogenito di Huma, infatti, sarà portato in ospedale dopo un grave incidente stradale. Can, invece, deciderà di rimanere solo amico con Sanem, sebbene si riveli un'impresa più difficile del previsto.

DayDreamer: Leyla rimprovera Emre per aver tradito il fratello

Gli spoiler di Daydreamer riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre su Canale 5 annunciano importanti colpi di scena. In particolare, Sanem e Can avranno un confronto dopo essere rimasti bloccati in un ascensore della Fikri Harika.

Alla fine, i due protagonisti decideranno di rimanere buoni amici. A tal proposito, la vigilanza libererà il maggiore dei Divit e l'Aydin a notte inoltrata, tanto che il primo inviterà l'ex fidanzata a dormire a casa sua. Qui, la ragazza avrà un incubo, che porterà il fotografo a regalarle un portafortuna per rincuorarla. La mattina seguente, Can apprezzerà moltissimo la colazione preparata da Sanem. Poco dopo, entrambi si recheranno alla Fikri Harika da separati in quanto la stagista temerà che sua madre Mevkibe possa capire che ha trascorso la notte con il capo. Infine Leyla rimprovererà aspramente Emre per aver tradito la fiducia del fratello.

Sanem disdice un incontro con Fabbri

Nelle trame di Erkenci Kus in onda fino al 4 settembre, Fabbri proporrà a Sanem di lavorare insieme nel pomeriggio, se Can non glielo proibisse.

Enzo, a questo punto, accetterà di rimandare l'incontro al termine della giornata lavorativa all'agenzia pubblicitaria. L'Aydin acconsentirà di incontrare l'imprenditore straniero dopo aver visto il maggiore dei Divit prendere un appuntamento con un'amica. In realtà, i due protagonisti della Serie TV tenteranno di far ingelosire i rispettivi partner, tanto che alla fine decideranno di disdire i rispettivi impegni.

Emre coinvolto in un terribile incidente

Fabbri non desisterà tanto da decidere di recarsi al campeggio, suscitando la gelosia di Can nei confronti di Sanem. A tal proposito, quest'ultima cadrà in una profonda buca dopo essersi inoltrata nel bosco, dove sarà trovata e soccorsa dal fotografo. Successivamente il primogenito di Huma e Emre avranno un brutto scontro a causa del pacchetto di azioni della Fikri Harika.

Per questo motivo, il contabile avrà un brutto incidente dopo la lite. L'Aydin, invece, bacerà il fotografo dopo essersi ubriacata al campeggio. Infine la notizia del sinistro giungerà alle orecchie di Sanem e Can, che decideranno di precipitarsi in ospedale per conoscere le condizioni del minore dei Divit.