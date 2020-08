Prosegue lo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer, la soap opera di grande seguito sui teleschermi Mediaset. Gli spoiler annunciano che ci saranno tempi duri per Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir), la coppia che sta facendo registrare ascolti record su Canale 5. In particolare, la giovane non accetterà la proposta di nozze del fotografo, tanto da mandare in crisi la loro relazione.

DayDreamer: Sanem cede la formula del suo profumo a Fabbri

Le anticipazioni di DayDreamer annunciano che Can deciderà di compiere il grande passo nei confronti della fidanzata, se qualcosa non andasse per il verso giusto.

Tutto inizierà nel momento in cui Enzo sporgerà denuncia nei confronti del fotografo, colpevole di avergli tirato un pugno sul viso. Sanem, a questo punto, farà l'impossibile per farlo uscire dalla galera, accettando di cedere la formula del suo profumo a Fabbri, in cambio del suo silenzio sul loro accordo e sulla sua rinuncia alla quota della Fikri Harika. Una volta ottenuto il contratto, l'imprenditore italo-francese passerà il pacchetto azionario ad Aylin. Leyla, nel frattempo, consiglierà alla sorella di raccontare tutta la verità al fratello di Emre, una volta uscito dall'istituto penitenziario. Purtroppo la situazione sarà destinata a complicarsi quando Can deciderà di confezionare un anello con le pietre lunari rotte accidentalmente da Sanem.

Can chiede in matrimonio Sanem, lei non accetta

Dalle trame di DayDreamer si evince che il fotografo organizzerà una romantica proposta di matrimonio nella casetta nel bosco. Durante questo romantico momento, Sanem prenderà del tempo prima di dare una risposta a Can, che a sua volta lo interpreterà come un rifiuto.

Ed ecco che Aydin deciderà di vuotare il sacco, parlandogli apertamente del suo accordo con Fabbri, se non fosse interrotta dall'arrivo improvviso di Leyla ed Emre. Proprio questi ultimi obbligheranno Divit e Aydin a seguirli, inventandosi un malessere di Mevkibe.

Divit e Aydin entrano in crisi

Nel frattempo, la fidanzata del fotografo temerà che il contabile capisca che ha ceduto il profumo a Enzo dopo averla vista all'interno della sua azienda.

A tal proposito, Leyla ed Emre convinceranno Sanem a tacere sulla vicenda per paura della reazione di Can. Per questo motivo, la giovane continuerà a portare avanti il suo piano di menzogne, sebbene con grande fatica. Una situazione che si complicherà nel momento in cui il fotografo darà un nuovo appuntamento all'amata per sondare i suoi veri sentimenti. Qui, Divit capirà che lui e Aydin non sono sulla stessa lunghezza d'onda, tanto da chiederle di fare luce una volta per tutte nel suo cuore. Alla fine, il rapporto tra i due protagonisti entrerà in profonda crisi.