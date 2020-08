Proseguono con grande successo gli episodi di DayDreamer-Le ali del sogno, la nota telenovela turca con protagonisti Demet Ozdemir, Can Yaman, Oznur Serceler e Ozlem Tokaslan. Gli spoiler relativi agli episodi che andranno in onda la prima settimana di settembre, vale a dire da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre, svelano non pochi colpi di scena e sorprese che allieteranno i fan della soap. Tra le tante novità, emergono la decisione di Sanem e Can di rimanere amici, lo scontro fra quest'ultimo ed Emre, il grave incidente di Emre dopo lo scontro con il fratello e la nomina di Sanem a coordinatrice del progetto.

DayDreamer-Le ali del sogno va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45.

Can e Sanem si chiariscono

Can e Sanem sono vittime di un piccolo imprevisto: i due rimangono bloccati in ascensore ed è proprio in questa occasione che riescono ad avere un chiarimento, a seguito al quale prendono la decisione di rimanere buoni amici. I due ragazzi vengono liberati dalla vigilanza troppo tardi e, dunque, non riescono a portare a termine i loro impegni. Mentre Divit propone a Sanem di passare la notte da lui, Emre viene rimproverato da Leyla a causa del comportamento adottato da quest'ultimo verso il fratello. Sanem accetta l'invito di Can di dormire da lui e, nel momento in cui la ragazza ha un incubo, Can riesce a calmarla donandole un portafortuna.

Per sdebitarsi, la mattina seguente la Aydin fa una sorpresa a Can: gli prepara la colazione e il ragazzo apprezza moltissimo il gentile gesto di Sanem. Il giorno successivo, però, i due raggiungono l'ufficio separatamente e la Aydin fa di tutto affinché la madre non scopra che ha trascorso la notte assieme a Can.

Emre e Can hanno uno scontro

In occasione di una campagna pubblicitaria, Sanem deve raggiungere un campeggio, ma Fabbri le chiede di cambiare programma e di trascorrere il pomeriggio lavorando assieme. Quando la giovane chiede il permesso a Can, quest'ultimo, molto irritato dalla richiesta, non glielo concede.

A quel punto, Fabbri le propone di vedersi subito dopo il lavoro. Nel momento in cui Sanem sta per rifiutare, la donna, notando che Can sta dando appuntamento ad un'amica, decide di accettare la proposta di Fabbri. L'intenzione di Sanem e Can è in realtà quella di suscitare gelosia l'una nell'altro, tant'è che subito dopo disdicono gli impegni presi. Fabbri raggiunge il campeggio dove sfida Can, facendolo ingelosire mostrandosi in compagnia di Sanem. Frattanto, quest'ultima cade in una buca nel bosco ma, fortunatamente, Divit riesce a trarla in salvo. Emre e Can litigano a causa del pacchetto di azioni che la madre ha voluto cedere ad Emre. Quest'ultimo, particolarmente sconvolto dopo lo scontro con il fratello, ha un grave incidente.

Al campeggio, Sanem si ubriaca e dà un bacio a Can. I due vengono visti da Cengiz. Can riceve la notizia dell'incidente del fratello, il quale, nel frattempo, viene trasportato in ospedale. Proprio qui, Can vede Aylin e le intima di stare lontana dalla sua famiglia. Frattanto, Sanem viene nominata coordinatrice del progetto, suscitando non poche invidie da parte dei colleghi.