Finalmente l’attesa è finita, a partire dal 31 agosto su Canale 5 tornerà l’appuntamento con le puntate nuove della soap opera Il Segreto. Gli spoiler di ciò che succederà tra qualche settimana svelano che una rivelazione che Ignacio Solozabal (Manuel Reguiero) farà a Pablo Centeno e Carolina creerà una serie di dinamiche.

I due giovani si vedranno costretti a mettere la parola fine alla loro storia d’amore, non appena l’uomo d’affari gli dirà di essere loro padre.

Il Segreto spoiler: Pablo e Carolina costretti a lasciarsi

Negli episodi che i telespettatori italiani vedranno nelle prossime settimane di programmazione, Ignacio dopo aver appreso che Carolina e Pablo si amano li farà rimanere sconvolti.

In particolare quest'ultimo e la sorella di Marta e Rosa apprenderanno di non poter stare insieme poiché sono fratellastri. Solozabal per la precisione oltre a dire al suo figlioccio di essere nato da una sua relazione clandestina, sottolineerà che soltanto sua moglie Begona e Jesus Urrutia sono a conoscenza di tale segreto.

Ovviamente Carolina e Pablo spiazzati per la scoperta fatta si arrabbieranno con Don Ignacio per non essere stato subito sincero con loro. L'uomo d'affari farà i conti anche con l’ira di Rosa e Marta, che non riusciranno proprio a perdonarlo a causa delle sue menzogne. A questo punto le due sorelle dopo essersi ricordate degli ultimi anni vissuti in casa Solozabal, sospetteranno che loro madre Begona abbia perso il senno della ragione proprio dopo la nascita di Pablo.

Il sospetto di Rosa e Marta, Encarnacion litiga con Jesus

Ignacio non appena le sue figlie gli chiederanno delle delucidazioni su quanto accaduto in passato, preciserà che sua moglie ha sempre saputo del legame che lo univa con Centeno, dal momento che fu proprio lei a convincerlo a presentarlo a tutti come suo figlioccio.

Nonostante ciò Rosa e Marta arriveranno a pensare che loro madre diede il sopracitato consiglio al marito soltanto per non sentire brutte voci a Bilbao, il paese in cui vivevano all'epoca. A questo punto Ignacio ribadirà alle figlie che sua moglie non è finita in sanatorio a causa sua.

In seguito mentre Carolina eviterà di avere qualsiasi rapporto con il padre, Encarnacion litigherà con il marito Jesus per non averle mai confessato che Pablo fosse figlio di Ignacio.

Nel contempo quest’ultimo cercherà di riconquistarsi la fiducia del figlioccio, infatti oltre a farlo tornare a lavorare in fabbrica si dirà disposto a dargli il suo cognome. Il giovane anche se accetterà la richiesta del padre, sarà convinto che abbia cercato di farlo allontanare da Puente Viejo per non aver mai tenuto a lui.