La soap opera DayDreamer - Le ali del sogno farà compagnia ai telespettatori italiani anche a settembre. Gli spoiler provenienti dalla Turchia rivelano che Emre Divit (Birand Tunca) dimostrerà di avere un cuore quando Can (Can Yaman) non vorrà saperne più nulla di Sanem Aydin (Demet Özdemir). Tutto avrà inizio nell’istante in cui il fotografo si scaglierà contro la propria amata per aver ceduto il suo profumo a Enzo Fabbri. Purtroppo la sorella di Leyla non riuscirà a riconquistare l’affetto del primogenito di Aziz, che sempre più deluso deciderà di lasciare la città.

A cercare di risolvere la situazione ci penserà Emre.

Infatti, non appena suo fratello gli dirà che trascorrerà qualche giorno da solo in un albergo per riflettere e pensare, farà in modo (insieme a Leyla) che anche Sanem vada nello stesso hotel. L’obiettivo del figlio minore del Divit e della segretaria della Fikri Harika sarà quello di consentire al fotografo e alla fanciulla di riconciliarsi.

DayDreamer, trame turche: Emre tenta di far tornare il sereno tra Can e Sanem

Le avventure di Sanem e Can non smettono di appassionare i fan da quando sono approdate su Canale 5. Nel corso degli episodi in programmazione prossimamente ci saranno parecchie novità. Can resterà deluso da Sanem quando verrà a conoscenza che ha fatto avere il suo profumo a Enzo Fabbri per farlo scagionare.

Purtroppo il fotografo, anche se l’aspirante scrittrice gli darà le dovute spiegazioni, sarà irremovibile sulla sua decisione, poiché avrà intenzione di andarsene via da Istanbul.

A gran sorpresa Emre, con l’aiuto di Leyla, architetterà un piano per far tornare il sereno tra il fratello e Sanem. Per riuscire nel suo intento il secondogenito di Aziz prenoterà una camera per la fanciulla nello stesso hotel in cui alloggerà Can.

Grazie a questo escamotage i due ex fidanzati si confronteranno sugli errori commessi.

Il primogenito di Aziz geloso della sua fidanzata: arriva Yigit

Successivamente la sorella di Leyla farà la conoscenza di Yigit, un ragazzo che le offrirà un lavoro. L’aspirante scrittrice prenderà in considerazione la richiesta della new entry, mentre Can troverà qualsiasi scusa per non licenziare la propria amata dalla sua agenzia.

Con il passare dei giorni il fotografo dimostrerà di essere geloso di Sanem quando la vedrà insieme ad Yigit. Presto, però, verrà alla luce il vero volto di quest’ultimo. In particolare il figlio maggiore del Divit e Sanem scopriranno che si tratta del fratello di Polen.

Intanto Yigit, non appena riceverà l’approvazione della secondogenita degli Aydin, contatta l'editore, per permettere alla stessa di pubblicare il suo primo libro.

Huma arrabbiata, la sorella di Leyla prepara una sorpresa per il fotografo

Can e Sanem avranno l'ennesimo confronto dopo essere rimasti rinchiusi nella ghiacciaia: in tale circostanza i due discuteranno senza riuscire a trovare un punto d’incontro. A questo punto il fotografo deciderà di portare la fanciulla in uno chalet, con l’intento di poter risolvere una volta per tutte le loro incomprensioni.

Quando il fotografo e Sanem sembreranno essersi lasciati alle spalle i vecchi dissapori, non passerà inosservato il malumore di Huma. Quest'ultima non la prenderà affatto bene nell'istante in cui saprà che Can ha rinunciato a un lavoro nei Balcani.

Infine l’aspirante scrittrice preparerà una sorpresa in occasione del compleanno del proprio amato, che invece sarà intenzionato a farle una proposta inaspettata.