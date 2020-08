Dopo il grande successo riscosso in Turchia, la soap opera DayDreamer - le ali del sogno è riuscita a conquistare anche i fan italiani. L’appuntamento con le avventure di un ribelle fotografo e di un’aspirante scrittrice, continuano ad appassionare i telespettatori di Canale 5 tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì.

Nel corso dell’episodio in programmazione il 28 agosto 2020, un’altra donna dopo Polen (Kimya Gökçe Aytaç) destabilizzerà Sanem Aydin (Demet Özdemir) e Can Divit (Can Yaman). Si tratta di Gamze (Aslı Melisa Uzun), che anche se farà capire sin da subito che tra lei e il fotografo esiste soltanto un bel rapporto d’amicizia, la sorella di Leyla non potrà fare a meno di provare un forte fastidio per la vicinanza tra i due vecchi compagni di avventura.

DayDreamer, spoiler del 28 agosto: Aylin contatta la signora Huma

Nella puntata della fortunata serie tv che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 28 agosto 2020, Can si pentirà di non aver perdonato Sanem, quando si renderà conto che è veramente innocente. In particolare il fotografo, deciso a convincere la sua amata a tornare a lavorare alla Fikri Harika, la raggiungerà al negozio. Per riuscire nel suo intento il primogenito di Aziz inviterà l’aspirante scrittrice a prendere parte alla famosa campagna in favore della Compass sport, importante per il futuro della sua azienda. Gli sforzi di Can saranno sufficienti poiché la sorella di Leyla accetterà la sua proposta quando, per darle una mano con i clienti, la farà divertire improvvisandosi commesso.

Nel contempo Aylin, dopo aver consigliato ad Emre di contattare la madre, decisa a screditare Can agli occhi di Huma le telefonerà e le parlerà male del suo primogenito.

Mevkibe pressata dagli abitanti, Sanem torna a lavorare alla Fikri Harika

La darklady però vorrà fare in modo che la signora Aydin si decida in fretta a cedere il suo pacchetto azionario dell’agenzia di famiglia ad Emre.

Inoltre Aylin farà credere all’ex moglie di Aziz che la Fikri Harika rischia di chiudere a causa di Sanem, nonostante la donna non abbia ancora avuto modo di conoscerla. In seguito Mevkibe dopo essere stata appena eletta presidente dell’associazione del suo quartiere farà i conti con le pressioni degli abitanti, che le chiederanno dei favori in cambio di regali.

Intanto Sanem, finalmente, rimetterà piede nella nota azienda pubblicitaria durante una riunione di lavoro, e farà fatica a nascondere la sua gelosia quando si vedrà costretta a collaborare con Gamze, una vecchia amica di Can. Quest’ultimo e la nuova arrivata in effetti dimostreranno di essere molto complici, pur non essendosi visti per parecchio tempo.