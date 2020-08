Continua lo strepitoso successo di DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV che ha conquistato i cuori di milioni di telespettatori italiani. Le trame turche svelano che nasceranno dei problemi tra Can Divit e Sanem Aydin per colpa di Huma. In particolar modo, l'ex moglie di Aziz chiederà a Polen di riconquistare suo figlio, visto che ritiene la fidanzata non adatta a lui.

DayDreamer: Huma arriva ad Istanbul grazie ad Aylin

Le anticipazioni delle prossime puntate di DayDreamer vedranno il ritorno inaspettato di Polen, l'ex fidanzata di Can. La donna, infatti, porterà scompiglio nella relazione tra i due protagonisti.

Tutto inizierà quando Huma giungerà ad Istanbul dopo essere stata avvisata da Aylin che i suoi figli stanno mandando in rovina la Fikri Harika, in quanto troppo presi dall'amore per Sanem e sua sorella, due arriviste senza scrupoli. Nel frattempo, Leyla si fidanzerà ufficialmente con Osman, tanto da non rappresentare più una minaccia per la madre dei fratelli Divit. Quest'ultima, a questo punto, inizierà a fare la guerra solo alla secondogenita di Nihat, in quanto non la considera adatta a stare accanto al fotografo. I telespettatori scopriranno che i rapporti tra Huma e quest'ultimo non sono proprio idilliaci, visto che l'ha lasciato da bambino in seguito al divorzio dal padre.

Polen torna per mettere zizzania tra Can e Sanem

Dagli spoiler di DayDreamer, si evince che Huma approfitterà del ritorno improvviso di Polen ad Istanbul per tentare di mettere zizzania tra Can e Sanem dopo che il piano di Ceyda è andato in frantumi. In dettaglio, la signora convincerà la scienziata a tornare insieme a suo figlio, sottolineando che Aydin è troppo poco per lui.

All'inizio Polen si rifiuterà, in quanto ha visto il suo ex fidanzato lottare strenuamente per conquistare l'amore della figlia minore di Nihat, poi cambierà idea quando si presenterà all'agenzia pubblicitaria per fare un saluto a Can. A tal proposito, la sorella di Leyla apparirà molto gelosa della presenza dell'affascinante donna alla Fikri Harika.

Divit scopre che la madre era stata minacciata da Aziz

Nel frattempo, Huma tenterà di tornare nelle grazie del figlio, rivelandogli un dettaglio della sua vita privata. In pratica, racconterà a Divit di essere fuggita dalla Turchia dopo aver scoperto che suo padre Aziz aveva una storia clandestina con la segretaria dell'epoca. Non contenta, sosterrà di aver dovuto combattere per ottenere il 40% delle azioni e di non aver potuto lottare per la sua custodia visto che era minacciata dall'ex marito che voleva toglierle perfino Emre. Can crederà alla versione raccontata dalla madre? In attesa di scoprirlo, si ricorda che la serie tv torna in onda lunedì 24 agosto su Canale 5.