I due protagonisti principali della Serie TV DayDreamer- le ali del sogno, nei prossimi episodi faranno i conti anche con Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk). Gli spoiler turchi rivelano che quest’ultimo metterà infatti il bastone tra le ruote a Sanem (Demet Özdemir) e Can (Can Yaman).

L’aspirante scrittrice rischierà di deludere nuovamente il fotografo dopo averlo fatto uscire dal carcere, infatti ha stretto a sua insaputa un accordo segreto con l’imprenditore italo-francese.

Sanem insospettirà Emre (Birand Tunca) quando la sorprenderà in compagnia di Fabbri: nello specifico quest’ultimo esigerà di sapere dalla fanciulla per quale motivo la formula del profumo che gli ha dato non è corretta.

DayDreamer, trame turche: Can viene scagionato

Nelle puntate che i telespettatori italiani avranno modo di vedere su Canale 5 tra qualche settimana, Enzo Fabbri riuscirà finalmente a ottenere il profumo di Sanem. L’imprenditore italo-francese raggiungerà il suo scopo non appena Can finirà dietro le sbarre a causa sua, precisamente per aver risposto ad una sua provocazione aggredendolo.

Il fotografo infatti alzerà le mani contro il suo socio di lavoro, quando gli dirà che prima o poi la sua fidanzata sarà al suo fianco. Can verrà scagionato per merito di Sanem, che accetterà di far avere la sua fragranza a Enzo proprio in cambio della libertà del proprio amato. Quest’ultimo oltre a ritirare la denuncia, dovrà anche rinunciare al 20% delle azioni della Fikri Harika.

A gran sorpresa l’astuto uomo non rispetterà l’accordo sancito con l’aspirante scrittrice, dato che farà avere le sue quote ad Aylin. Quest’ultima - grazie a Fabbri - tornerà a mettere piede nell’agenzia dei Divit, ma con il ruolo di spia del proprietario della società di cosmesi.

Intanto Sanem, sapendo che Can non la prenderebbe bene, continuerà a non metterlo al corrente del patto stretto con Enzo.

La giovane sa che il suo fidanzato le ha detto esplicitamente di non dare la sua essenza a Fabbri, poiché si tratta della stessa che aveva quando si sono baciati per la prima volta.

Sanem mente a Can, Enzo in procinto di lanciare un nuovo profumo

In seguito Sanem dirà l'ennesima bugia a Can visto che gli farà intendere di non sapere per quale motivo Enzo voglia parlare con lei, quando il fotografo rintraccerà una telefonata dell’imprenditore.

Inoltre la secondogenita degli Aydin non avrà altra scelta di far credere al proprio amato che Fabbri era intenzionato a chiederle scusa per averla trattata male.

Successivamente Enzo ordinerà a Sanem di presentarsi nella sua azienda per chiederle delle delucidazioni sulla formula che gli ha fatto avere. Purtroppo questa volta per Sanem sarà difficile agire di nascosto, poiché verrà sorpresa da Emre intenta a uscire dallo stabile di Fabbri. Per concludere, Can sarà in procinto di apprendere la verità, visto che grazie ai suoi nuovi collaboratori Makinon e Ceyda scoprirà che Fabbri a breve lancerà un nuovo profumo sul mercato.