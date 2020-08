Continuano a mantenere vivo l’interesse dei telespettatori le trame della telenovela Una vita. Le anticipazioni turche raccontano che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), pur non avendo ancora superato il lutto della moglie Celia (Ines Aldea), rivolgerà le sue attenzioni ad un’altra donna. In particolare l’avvocato fingerà di avere un interesse sentimentale per Genoveva Salmeron (Clara Garrido), soltanto per far tornare in libertà Liberto Seler (Jorge Pobes).

Felipe e la moglie di Alfredo Bryce finiranno per vivere un momento passionale, dopo aver preso parte ad un ricevimento presso l’ambasciata brasiliana.

Una vita, spoiler: Liberto arrestato, Felipe si avvicina a Genoveva

Gli spoiler delle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, raccontano che Felipe attuerà una vera e propria messinscena per aiutare Liberto. Quest'ultimo, oltre ad entrare in crisi con la moglie Rosina per aver ceduto alla corte di Genoveva, finirà in prigione con l’accusa di aver abusato della darklady. Tutto avrà inizio quando i cittadini di Acacias 38 si dispereranno a causa del fallimento della banca americana, poiché non riusciranno a recuperare i soldi investiti. Genoveva ancora disposta a tutto per vendicare il decesso di Samuel, deciderà di far separare una storica coppia. La perfida donna, con l’aiuto di Ursula, si farà sorprendere da Casilda tra le braccia di Liberto.

Quest’ultimo purtroppo verrà cacciato immediatamente di casa dalla consorte Rosina, che non vorrà perdonare per nessun motivo il suo tradimento.

A questo punto Salmeron farà i conti con l’ira del nuovo compagno Alfredo, che denuncerà Liberto accusandolo di violenza sessuale. Genoveva non avrà altra scelta oltre a quella di dare una falsa testimonianza al giudice.

In seguito, a cercare di risolvere la situazione ci penserà Felipe, che si avvicinerà a Salmeron soprattutto al termine di una serata passata insieme nell’ambasciata brasiliana, poiché si daranno un bacio. Il vedovo di Celia darà l’impressione di non credere a Genoveva, quando gli dirà di essere estranea alle macchinazioni di Alfredo.

Alvarez Hermoso e Salmeron passano la notte insieme, Marcia innamorata del vedovo di Celia

Inoltre l’avvocato convincerà Genoveva ad essere contraddittoria quando ci sarà la prima udienza, per far in modo che il magistrato rinunci ad avviare un procedimento giudiziario ai danni del nipote di Susana. La signora Bryce rispetterà l’accordo sancito con Felipe, visto che racconterà due versioni diverse al giudice. Nonostante ciò Bryce si servirà della complicità di Ursula per rovinare ancora di più Liberto, dato che l’anziana donna farà credere di aver assistito alla violenta scena. Mentre verrà stabilito un altro processo, Genoveva, dopo aver avuto l’ennesimo litigio con Alfredo che si arrabbierà con lei e la schiaffeggerà per averlo tradito, si farà consolare da Felipe.

Quest’ultimo e la darklady passeranno una notte all’insegna della passione, poiché faranno l’amore per la prima volta.

Il giorno seguente Salmeron confesserà all’avvocato di temere ulteriori rappesaglie da suo marito, e gli chiederà di proteggerla. Nel contempo Felipe farà breccia nel cuore della sua nuova domestica Marcia, che in realtà si rivelerà essere una spia ingaggiata da Ursula per impossessarsi di informazioni sulla sorte di Liberto.