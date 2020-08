Importanti novità accadranno nel corso delle nuove puntate di DayDreamer - Le ali del sogno in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia raccontano che Sanem Aydin (Demet Ozdemir) verrà ricoverata in ospedale dopo essere rimasta coinvolta in un incidente a causa di Yigit.

DayDreamer: Can spezza il cuore di Sanem

Le trame di DayDreamer trasmesse prossimamente su Canale 5 svelano che ci saranno dei momenti drammatici per Sanem. Tutto inizierà nel momento in cui Can (Can Yaman) scoprirà che la giovane ha ceduto la formula della sua essenza a Fabbri per farlo uscire di prigione dopo che lo aveva preso a pugni.

Il fotografo rimarrà talmente deluso da non poter perdonare la fidanzata, neanche quando Enzo e Aylin saranno portati in carcere con l'accusa di furto aziendale. Da questo momento, i due attraverseranno una profonda crisi, che arriverà a un punto drastico quando Divit incontrerà Polen, aizzata da Huma. Per questo motivo, l'uomo accetterà un lavoro all'estero con l'ex fidanzata nonostante abbia passato un weekend con la minore delle Aydin in un villaggio turistico. Alla fine, Can si accingerà a partire per la penisola balcanica, spezzando il cuore a Sanem.

Yigit investe Sanem con l'auto

Dagli spoiler della Serie TV turca si evince che Sanem darà le sue dimissioni dalla Fikri Harika dopo aver parlato sia con Emre (Birand Tunca) che con Deren.

I due dirigenti cercheranno di far cambiare idea alla figlia di Nihat sempre più decisa a cambiare aria, non sopportando più l'idea di stare nel luogo in cui ha conosciuto Can senza di lui. In questo frangente, Huma le lancerà una freccia velenosa, facendole presente che non è giusto mischiare gli affari con l'amore.

Finito l'incontro, Sanem scapperà vicino al porto cittadino per sfogare tutto il suo dolore per l'abbandono di Divit. Ed ecco arrivare il drammatico colpo di scena: la sorella di Leyla verrà investita con l'auto da Yigit mentre sta andando a prendere un taxi per tornare presso la sua abitazione. La ragazza riporterà un trauma alla testa, tanto che il giovane insisterà per accompagnarla al pronto soccorso.

Fortunatamente l'incidente apparirà di lieve entità, tranquillizzando Yigit.

Nel frattempo la notizia del sinistro giungerà ben presto alle orecchie di Can che correrà alla clinica per offrirsi di riaccompagnarla a casa. Qui, il fotografo inviterà Yigit a lasciarla in pace, ma Sanem sceglierà proprio quest'ultimo per farsi dare un passaggio al quartiere. Il gesto susciterà la gelosia di Divit mentre si scoprirà che il nuovo arrivato è imparentato con una persona molto vicina al fotografo e alla figlia di Nihat.