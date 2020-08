Massimo Colantoni è stato uno dei protagonisti di Temptation Island, il reality tv condotto da Filippo Bisciglia, partecipando all'edizione del 2019.

Nell'intervista rilasciata in esclusiva per BlastingNews, Massimo Colantoni ha parlato di com'è stata la sua esperienza a Temptation Island e di cosa si occupa attualmente.

L'intervista

Ciao Massimo, parlaci un pò di te, che tipo di persona sei? Quali sono i tuoi hobby e le tue passioni?

"Sono una persona solare, allegra, testarda, molto orgogliosa e impulsiva, ma soprattutto sono una persona vera come ho potuto dimostrare sia al programma che nella vita reale.

La mia passione più grande è senza ombra di dubbio il calcio, sport che tutt'ora pratico perché mi piace e per tenermi in forma, e soprattutto la mia Lazio che non tradirò mai, l'ho sempre seguita anche allo stadio sia in casa che in trasferta. Un'altra mia passione sono i tatuaggi, ne ho molti e sicuramente ne continuerò a fare molti altri".

Hai partecipato a Temptation Island, cosa ti ha lasciato a livello personale e professionale questo programma?

"Temptation Island è stato un programma e un percorso che ha sconvolto in maniera positiva la mia vita, mai mi sarei immaginato un risultato del genere. Agli occhi dei telespettatori può sembrare solo un programma, ma a me ha dato tanto, mi ha fatto crescere molto a livello personale, mi ha maturato su tanti aspetti in particolare a livello relazionale.

Non finirò mai di ringraziare chi ha lavorato per questo programma, senza questa esperienza non avrei mai fatto quello scatto che ad oggi sento di aver fatto; ho condiviso questa esperienza con i miei compagni di viaggio ma al contempo è stato anche un viaggio molto introspettivo. Dopo Temptation Island sono veramente cambiato ed è un'esperienza che consiglio a tutti.

Anche a livello lavorativo ti cambia, è un programma che ti da tanta visibilità, ti fa conoscere al grande pubblico; nei primi mesi ho fatto fatica ad adattarmi al nuovo standard di vita dopo essere uscito dal programma, già dopo la messa in onda della prima puntata le persone mi fermavano per strada facendomi mille domande e per me è stata una cosa nuova e inaspettata.

Questa visibilità ti aiuta al contempo a lavorare sulla tua immagine".

Sei anche molto attivo sui social, in particolare su Instagram e Tik Tok. Quante ore occupano i social nella tua giornata?

"Sono molto attivo sui social, mi tolgono moltissimo tempo ogni giornata, e il loro uso può diventare un vero e proprio lavoro, è importante fare i video di qualità, oppure affrontare determinati argomenti che grazie alla visibilità che ho possono raggiungere un numero notevole di persone".

Cosa fai attualmente?

"Attualmente sto lavorando sulla mia immagine e su dei progetti che al momento ancora non posso svelarvi, però da settembre vi posso assicurare che ne vedrete delle belle, quindi restate sintonizzati sui miei canali social per scoprire di cosa si tratta".