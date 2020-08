Tornano le anticipazioni settimanali di Una vita riguardanti in particolare ciò che andrà in onda da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre. Nel consueto orario delle 14:10, i telespettatori scopriranno cosa succederà a Liberto dopo il suo arresto avvenuto nelle scorse puntate. L'uomo riuscirà per il momento a tornare in libertà, ma le accuse contro di lui non verranno ritirate da Genoveva. Si scoprirà inoltre che Marcia, la nuova domestica di colore di Felipe, non è altro che una spia assoldata da Ursula. Alfredo quindi utilizzerà questa informazione a suo vantaggio.

Una vita spoiler: la truffa di Alfredo finisce sui giornali

I telespettatori di Una vita continuano ad appassionarsi alle varie vicende che vedono protagonisti i signori di calle Acacias, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10. Secondo le anticipazioni su ciò che verrà trasmesso la prossima settimana, si viene a sapere che Liberto dopo essere stato interrogato in commissariato, sarà riuscito a tornare libero dietro pagamento di una cauzione. Felipe verrà a sapere che l'accusa di violenza è suffragata anche da un misterioso testimone, il quale avrebbe visto il marito di Rosina abusare di Genoveva. Intanto Ramon, grazie all'aiuto di un amico giornalista, riuscirà a far pubblicare sul giornale il fatto che Alfredo Bryce si è intascato il denaro degli investitori del Banco americano.

Alfredo viene a sapere che Marcia è una spia di Ursula nelle prossime puntate di Una vita

La notizia della truffa apparsa sul giornale manderà su tutte le furie Alfredo, il quale non perderà tempo e si precipiterà a minacciare Ramon. Ursula successivamente, racconterà proprio ad Alfredo che Marcia lavora per lei e che è stata incaricata di spiare Felipe.

Senza dire nulla a Genoveva, Ursula e Alfredo decideranno di utilizzare la nuova domestica dell'avvocato come loro informatrice. Dalle anticipazioni si verrà a sapere che la giovane dovrà ascoltare tutte le conversazioni che avverranno in casa di Felipe, anche per capire quale strategia intende adottare Alvarez Hermoso per quanto riguarda la causa di Liberto.

Una vita, spoiler al 5 settembre: Genoveva non ritira le accuse

In attesa di capire se Marcia assolverà ai suoi compiti di spia, i Palacios decideranno di sostenere pubblicamente Liberto. Antonito e Camino invece, leggendo il diario di Emilio capiranno come il ragazzo stia soffrendo per la partenza di Cinta e cercheranno un modo per aiutarlo. Nel frattempo, nonostante l'aiuto di Palacios e l'intercessione di donna Susana, Rosina non sembrerà riuscire a perdonare il tradimento di Liberto, arrivando a dirgli in faccia di non gradire la sua compagnia. Felipe successivamente, cercherà di convincere Genoveva a ritirare la denuncia, ma la moglie di Alfredo sarà irremovibile.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Una vita, in onda dal 31 agosto al 5 settembre su Canale 5, a partire dalle 14:10.