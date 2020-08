Continuano le vicende dei protagonisti della soap turca di canale 5 Daydreamer - Le Ali del Sogno. Stando a quanto riportano le anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda dal 24 al 28 agosto saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Tra Can ed Emre ci sarà una violenta discussione che separerà i due definitivamente. Aylin cercherà in tutti i modi di screditare Sanem e di guadagnarsi una posizione all'interno dell'azienda. Per farlo si metterà in contatto con Huma alla quale racconterà cose non vere su Sanem pur di farla allontanare da Can.

Sanem contro Emre

La giovane Sanem, dopo essersi impossessata dell'atto costitutivo dell'azienda tra Aylin e il minore dei Divit, minaccerà l'uomo di rivelare tutta la verità a Can. Emre si lascerà convincere da Aylin a chiederà aiuto a Leyla, chiedendole di sottrarre il documento dalla cartellina di Sanem. La donna infatti una volta arrivata da Can per raccontargli la verità si ritroverà inspiegabilmente priva di prove.

Aylin intanto approfitterà del ricevimento organizzato in azienda per il nuovo assetto societario per creare lo scontro sia tra Can e Fabbri che tra il Divit e la sua fidanzata. Mevkibe invece proporrà la sua candidatura come presidente dell'associazione del suo quartiere.

Un regalo per Sanem

Nel quartiere cominceranno le votazioni e sia la madre di Sanem che quella di Muzaffer riceveranno lo stesso numero di voti.

Questo genererà il caos tra le due donne. Sanem invece riceverà un pacco senza mittente, dove al suo interno troverà un meraviglioso vestito. Convinta sia un regalo di Can lo indosserà per la festa del suo compleanno, ma una volta lì si renderà conto che in realtà era un regalo di Fabbri. Questo gesto scatenerà la gelosia di Can tanto da indurre la donna a licenziarsi dall'azienda.

Leyla dirà la verità a Can

Mevkibe riuscirà finalmente a diventare la Presidente dell'associazione del quartiere, ma ben presto si renderà conto che il suo incarico è più impegnativo del previsto. Sanem si accorgerà per caso che a sottrarle il documento è stata sua sorella e per questo motivo discuterà col lei.

Leyla a quel punto, in preda ai sensi di colpa si recherà personalmente da Can e gli racconterà tutto. L'uomo infuriato si presenterà dal fratello dicendogli che da quel momento non sono più fratelli. Muzaffer invece tenterà in tutti i modi di rientrare a casa, ma sua madre gli farà trovare all'esterno dell'abitazione dei sacchetti con tutte le sue cose dentro.

Can intanto cercherà di convincere Sanem a rientrare in azienda e a partecipare alla nuova campagna pubblicitaria. Tuttavia, però, per riuscirci si improvviserà garzone di bottega con esiti davvero esilaranti, ma alla fine riuscirà a convincerla a tornare in azienda.

Aylin contatterà Huma

Aylin preoccupata per le sorti di Emre e per la sua posizione nell'azienda dei Divit, si metterà in contatto con Huma mettendo in cattiva luce Can e parlando in maniera negativa anche di Sanem, additandola come la colpevole della divisione dei due fratelli.

Per Mevkibe arriveranno le prime difficoltà quando i paesani cominceranno a riempirla di regali pretendendo in cambio dei favori.

La nuova campagna pubblicitaria andrà avanti, ma un incontro di Can con una sua vecchia amica scatenerà la gelosia di Sanem.