Le trame di Un posto al sole dal 10 al 14 marzo saranno incentrate sulla dolorosa vicenda che ha coinvolto Michele Saviani. L'uomo, dopo essere stato colpito da Fusco con un'arma da fuoco, lotterà tra la vita e la morte, mentre tutti i suoi cari saranno affranti e sgomenti in seguito alla tragica notizia. Il primario, invece, scappperà.

Michele sospeso tra la vita e la morte

Dopo l'inaspettata sparatoria in ospedale, Michele rimarrà ferito gravemente da Fusco. Il giornalista verrà soccorso immediatamente da sua figlia e Riccardo. I due faranno il possibile per rianimarlo ma nonostante gli sforzi, la situazione dell'uomo risulterà critica.

La notizia della sparatoria arriverà anche a Palazzo Palladini, lasciando tutti sgomenti. Proprio mentre i suoi cari saranno distrutti e affranti per le sue condizioni critiche, Michele vivrà un'esperienza sovrannaturale, sospeso tra la vita e la morte con una misteriosa donna che lo osserva. Fusco, intanto, dopo il suo folle gesto tenterà una fuga disperata nonostante sia braccato dalla Polizia. Damiano e i suoi uomini riusciranno a trovare il suo nascondiglio e cercheranno di assicurarlo alla giustizia. Col passare dei giorni il quadro clinico di Michele peggiorerà ulteriormente e se da un lato Silvia, Rossella, Marisa e tutti i suoi cari spererenno in un miracoloso miglioramento, dall'altro Ferri e Gagliotti continueranno ad agire in maniera spregiudicata.

Roberto si metterà subito in moto per cercare un sostituto conduttore per Radio Golfo mentre Gagliotti approfitterà del tragico momento per introdursi in casa del giornalista ed eliminare tutti i file incriminati che lo riguardano dal suo PC. Micaela non resterà indifferente all' iniziativa di Roberto, delusa e arrabbiata informerà Filippo della decisione di suo padre di voler sostituire Michele.

Guido si riavvicina a Mariella

Mentre Raffaele e Renato si metteranno in moto per cercare di convincere Otello a non spostarsi da Indica, Guido, affranto dal dolore troverà conforto nella sua ex moglie. L'assenza della sua nuova compagna, lo spingerà a riavvicinarsi a Mariella che si sentirà in dovere di stargli accanto in un momento così doloroso.

Anche Manuela farà del suo meglio per aiutare Silvia. La gemella, Cirillo, infatti trascurerà lo studio per sostituire Silvia al Vulcano.

Ci sarà spazio anche per Rosa e Pino. Tra i due le cose non andranno bene e il postino chiederà alla donna di spiegargli il motivo per cui ha messo tanta distanza tra loro.

Ipotesi sul destino di Michele

La settimana sarà totalmente incentrata sulla drammatica vicenda che ha colpito il giornalista Michele Saviani. Non è ancora chiaro se l'uomo riuscirà a sopravvivere. Il suo quadro critico peggiorerà drasticamente tanto da lasciare poche speranze ai suoi cari. L'uomo vivrà un'esperienza mistica che lo spingerà al limite tra la vita e la morte. Nel caso dovesse risvegliarsi, non si escludono gravi danni fisici e psicologici collegati proprio a questa terribile vicenda che caratterizzerà in un modo o nell'altro gli sviluppi della stagione in corso della soap.