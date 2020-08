Nuovo spazio dedicato alle notizie su Daydreamer, la serie tv turca che non andrà in onda dal 10 al 14 agosto in occasione della settimana di Ferragosto. Le anticipazioni turche annunciano guai giudiziari per Can Divit (Can Yaman). In particolar modo, l'affascinante fotografo finirà in carcere dopo essere stato denunciato dall'imprenditore francese Enzo Fabbri.

Daydreamer: Can scopre che Fabbri ha ingannato Makinon

Gli spoiler di Daydreamer in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 svelano che Can si troverà in grossi guai per colpa della perfida Aylin (Sevcan Yasar) e di Enzo Fabbri.

Tutto comincerà quando quest'ultimo accetterà di rilevare il 20% dell'agenzia pubblicitaria, avendo in cambio la formula del profumo prodotto da Sanem. In questo modo, la Fikri Harika eviterà il fallimento causato dal piano di corruzione di Emre (Birand Tunca) ai danni di alcuni clienti. Ma ecco, che il fotografo apparirà contrario a cedere l'essenza a Fabbri. Le tensioni aumenteranno, tanto che i due uomini arriveranno ad un passo dallo scontro fisico. Emre, poi, suggerirà a Fabbri di affidare a Yuksel la gestione delle azioni dell'azienda.

Intanto il fotografo e Aydin si getteranno a capofitto in un progetto pubblicitario per Ceyda (Gamze Topuz), la proprietaria della Compass Sport. In questo modo, la coppia farà la conoscenza di Makinon, un vero conoscitore del commercio della cosmesi.

In dettaglio, Can scoprirà che Fabbri ha ingannato l'imprenditore durante una cena al ristorante. A tal proposito, Divit capirà che Makinon rinuncerebbe all'affare qualora capisse che il francese è anche socio della Fikri Harika. Per questo motivo, l'uomo deciderà di entrare nuovamente in possesso del 20% delle azioni di Enzo, coinvolgendo il fratello.

Divit finisce in carcere dopo la denuncia di Fabbri

Le trame turche di Daydreamer - Le ali del sogno segnalano che Emre telefonerà ad Aylin per fare in modo che Enzo accetti di rinunciare alle sue azioni in cambio di 800 mila lire turche. Purtroppo il piano della darklady non andrà come sperato. Difatti, il francese accoglierà Can nel suo ufficio in malo modo, minacciandolo di portargli via sia Sanem (Demet Ozdemir) che il profumo.

La minaccia manderà su tutte le furie il fotografo, che non ci penserà due volte a sferrare un pugno sul volto di Fabbri. L'uomo, a questo punto, correrà a denunciare Divit come gli ha consigliato di fare Aylin. Per questo motivo, il fotografo verrà portato in carcere in attesa delle indagini. Dall'altro canto, Sanem farà di tutto per far uscire il prima possibile il suo fidanzato dal carcere.