Secondo le anticipazioni turche di Daydreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Can scopre i tradimenti di Sanem avvenuti in passato e decide di lasciarla.

La soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.50 e racconta la storia d'amore divertente e travagliata tra Sanem e Can, due giovani molto diversi tra loro ma perdutamente innamorati. A minare il loro rapporto ci sono Emre ed Aylin, che fanno di tutto per rovinare questo avvincente amore per favorire i loro loschi piani.

Daydreamer, anticipazioni turche: Aylin ed Emre tentano di sabotare la relazione tra Can e Sanem

Nelle scorse puntate, abbiamo visto Can e Sanem sempre più affiatati. Nonostante il forte senso di colpa che la giovane sente nei confronti del suo amato, Aydin si è fatta coraggio ed ha deciso di confessare i suoi sentimenti pur di non perderlo. Emre, spaventato per la relazione nata tra i due, si confida con Aylin, la quale non aspettava altro che creare problemi a Can. La giovane infatti fa in modo che Sanem assista ad un litigio tra il fotografo e Metin, facendo notare quanto sia importante la fiducia in un rapporto per Divit. Nonostante ciò, Aydin non si tira indietro e continua a viversi la storia d'amore con Can.

A quel punto, Emre e la sua fidanzata sono spaventati dall'idea che prima o poi Sanem possa raccontare tutta la verità al suo amato. La giovane dipendente della Fikri Harika, infatti, pur vivendosi la sua storia d'amore, non riesce a non pensare alle brutte cose che ha dovuto fare alle spalle di Can in passato a causa di Emre.

Spoiler Daydreamer: Can Divit scopre tutta la verità e lascia Sanem

Emre ed Aylin non perdono occasione per fare pressione su Sanem, convinti che prima o poi la giovane racconterà la verità all'uomo che ama. Tra la dipendente dell'azienda e il minore dei Divit, infatti, scoppia una lite molto forte dove Aydin lo rassicurerà sul fatto che primo o poi lascerà Can.

Nessuno dei due, però, si rende conto che ad ascoltarli c'è proprio il fratello di Emre. A quel punto Can chiederà spiegazioni alla sua fidanzata, la quale gli racconterà parte della verità, confessandogli di non essere mai stata insieme ad Osman e di aver agito solo per conto di suo fratello. Nonostante Sanem provi a spiegargli il resto della sua versione, il giovane è disgustato da quanto accaduto e corre da Emre per ricevere spiegazioni. A quel punto, il minore dei Divit racconterà altre bugie ed eviterà di parlare del coinvolgimento di Aylin nella vicenda. Can è distrutto da quanto accaduto e, nonostante non conosca tutta la storia, è deluso da entrambi. A quel punto, il proprietario della Fikri Harika decide di rompere per sempre con Sanem e dice ad Emre di non presentarsi mai più in azienda.