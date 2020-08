Nelle nuove puntate di Daydreamer, in onda prossimamente su Canale 5, Sanem non riuscirà a "liberarsi" di Enzo Fabbri. Nonostante gli abbia ceduto la ricetta del suo profumo, dovrà nuovamente incontrarlo per risolvere un problema che si presenterà nella formula. Ovviamente tutto verrà fatto all'insaputa di Can, ma la ragazza non potrà immaginare che proprio mentre uscirà dallo stabile dell'azienda di Fabbri ci sarà, casualmente, Emre.

Daydreamer, anticipazioni prossime puntate: Fabbri ottiene il profumo di Sanem

Nelle prossime puntate di Daydreamer Enzo Fabbri riuscirà finalmente a ottenere la preparazione del profumo creato da Sanem.

Come ce la farà? Sarà la stessa ragazza a darglielo spontaneamente, ma ad una condizione: dovrà cedere il 20% delle sue azioni della Fikri Harika e ritirare la denuncia nei confronti di Can. Ebbene sì, il fotografo ha trascorso una notte in cella dopo aver sferrato un pugno in pieno naso a Fabbri, quando quest'ultimo ha insinuato che prima o poi avrebbe ottenuto il profumo creato dalla ragazza.

Ovviamente Sanem non parlerà dell'accordo stipulato con Fabbri insieme a Can, in quanto sa benissimo che il fidanzato non gradirebbe la cosa, anche perché il profumo è lo stesso che la ragazza indossava la prima volta che si sono baciati.

Fatto sta che Enzo Fabbri non si farà certo da parte e in un'occasione si ritroverà a telefonare a Sanem.

Ironia della sorte, sarà proprio Can a rispondere alla telefonata e la ragazza, maldestramente, cercherà di giustificarsi, dicendogli che Fabbri l'ha contattata per scusarsi del brutto atteggiamento che ha avuto nei suoi confronti nell'ultimo periodo. Ovviamente non potrà rivelare la verità a Can e per l'ennesima volta si ritroverà ad agire alle sue spalle.

Emre vede Sanem uscire dall'ufficio di Fabbri

La verità sarà un'altra, infatti Enzo Fabbri contatterà Sanem per segnalarle un errore nella ricetta del suo profumo. Durante la preparazione, nell'azienda di cosmesi hanno notato che qualcosa non tornava. Così alla ragazza non resterà che recarsi presso l'ufficio di Fabbri, convinta che nessuno potrà scoprirla, ma in realtà le cose non andranno propriamente così.

Nello stesso istante, infatti, anche Emre si recherà presso l'ufficio di Fabbri, dove avrà modo di vedere Sanem mentre esce dall'ingresso del palazzo. Come agirà Emre? Terrà la notizia per sé o rivelerà tutto a Can? Intanto quest'ultimo inizierà a lavorare con i suoi nuovi collaboratori, Ceyda e Makinon. Quest'ultimo è a capo di un'azienda di cosmesi e Can, grazie a una sua indiscrezione, verrà a sapere che Fabbri sarà pronto a uscire sul mercato con un nuovo profumo.