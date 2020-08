Attimi di tensione tra Can e Fabbri nelle prossime puntate di DayDreamer. Attriti che, purtroppo, porteranno delle gravi conseguenze al fotografo. Quest'ultimo infatti, a causa di un diverbio con Fabbri, finirà in prigione. Can però, anche nei momenti di grande difficoltà, non perderà l'appoggio della sua Sanem.

DayDreamer, anticipazioni: Fabbri acquisisce il pacchetto azionario della Fikri Harika

Nelle prossime puntate di DayDremear la gelosia che Can nutrirà nei confronti di Enzo Fabbri porterà delle gravi conseguenze. Quest'ultimo sarà parte integrante della vita del fotografo, a suo malgrado, e soprattutto della Fikri Harika, in quanto per evitare che l'agenzia possa andare in rovina, su richiesta di Sanem, acquisirà il 20% delle azioni.

La ragazza, in cambio, gli prometterà la formula del profumo da lei realizzato.

Can non sarà per niente contento che Sanem ceda a Fabbri il suo profumo, visto che è quello la giovane indossava la prima volta che si sono baciati, per tale ragione gli scontri tra i due saranno all'ordine del giorno. A mettere benzina sul fuoco ci penserà pure Emre, che riuscirà a convincere Fabbri a cedere ad Aylin la gestione del suo pacchetto azionario.

Can vuole acquisire il pacchetto azionario di Fabbri

La presenza di Fabbri all'interno dell'agenzia si farà sempre più ingombrante, soprattutto quando Can e Sanem conosceranno Makinon, un imprenditore di cosmesi amico di Ceyda, che potrebbe avviare una collaborazione con la Fikri Harika.

Durante una cena, però, Can e Sanem verranno a conoscenza che Makinon è stato truffato da Fabbri e qualora venisse a scoprire che Fabbri è socio dell'agenzia, potrebbe decidere di non concludere nessun affare con la Fikri Harika.

Per tale ragione Can farà di tutto per acquistare il 20% di azioni da lui possedute ed Emre, tramite Aylin, cercherà di mettere "una buona parola" con Fabbri e farà in modo che quest'ultimo non si opponga alla trattativa.

All'inizio le cose sembreranno andare per il meglio, infatti Fabbri si dichiarerà disposto a rinunciare al suo pacchetto azionario per la somma di 800.000 lire turche, ma la situazione, di lì a poco, si complicherà.

Can dà un pugno a Fabbri e finisce in prigione

L'incontro tra Fabbri e Can non sarà dei migliori.

Quest'ultimo non verrà accolto nel suo ufficio a braccia aperte, bensì con un atteggiamento abbastanza arrogante. Riprenderanno la discussione che riguarda il profumo di Sanem e l'imprenditore, con fare deciso, dichiarerà a Can che prima o poi non solo riuscirà a conquistare la formula del profumo, ma anche il cuore della giovane ragazza.

Can, cieco dalla gelosia, non ci penserà due volte a sferrargli un pugno nel naso. Fabbri, su consiglio di Aylin, lo denuncerà e per tale ragione il fotografo verrà arrestato e finirà in prigione. Sanem, appena verrà a conoscenza della notizia, non si darà per vita e farà qualsiasi cosa pur di permettere al suo amato di uscire di prigione.