Carlo Conti ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera nella quale ha toccato diversi argomenti. Innanzitutto ha rivelato che resterà alla Rai perché la collaborazione procede per il meglio, quindi non vi è alcun motivo per andare via. Quindi ha annunciato una novità: diventerà un cartone animato nei nuovi episodi della serie 44 gatti che va in onda su Rai Yoyo (canale 43). Il presentatore ha parlato anche delle preferenze del pubblico televisivo e di Amadeus che si appresta a condurre nel 2021 il Festival di Sanremo per la seconda volta consecutiva.

Carlo Conti anticipa che ci sarà un nuovo micio simile a lui nelle nuove puntate di 44 gatti

Carlo Conti al Corriere della Sera ha detto che si sente soddisfatto della sua vita e del proprio lavoro. Ha rivelato che nei nuovi episodi del cartoon 44 gatti ci sarà un personaggio ispirato a lui. Le puntate inedite dovrebbero andare in onda nel mese di ottobre su Rai Yoyo. Il conduttore ha dichiarato di aver deciso di lanciarsi in questa nuova esperienza per amore di suo figlio. Infatti ha proposto alla produzione di diventare un gattino del cartone animato per fare un regalo a Matteo che segue sempre la serie.

Il micio sarà disegnato ricalcando alcune caratteristiche fisiche di Conti, ad esempio sarà abbastanza scuro, di colore marrone: "Matteo, il mio bambino - ha detto il presentatore Rai - guarda sempre questo cartone".

Ha aggiunto che, quando si è accorto che tra i personaggi mancava un conduttore, ha contattato gli autori per fargli la proposta di inserirne uno ispirato a lui, ed è stata accettata.

Carlo Conti non lascia la Rai: 'Non c'è motivo di cambiare'

Il padrone di casa di Tale e quale show ha commentato anche le voci che spesso lo accostano a Mediaset.

Ha evidenziato che in questo momento non ci sono i presupposti per un suo approdo all'azienda di Cologno Monzese perché le cose con la Rai stanno andando bene, quindi: "Non c'è motivo di cambiare". In un altro passaggio dell'intervista si è soffermato sulle poche novità che in questi anni sta presentando il mondo della televisione, e ha dichiarato che, a suo parere, ciò deriva dal fatto che il pubblico "ama l'abitudine" e si affeziona al singolo programma.

Dunque i telespettatori preferiscono assistere a dei cambiamenti nei format che seguono costantemente, piuttosto che guardare delle proposte del tutto nuove.

Nei panni di ex conduttore del Festival di Sanremo, Conti ha parlato di Amadeus che nel 2021 sarà alla seconda conduzione consecutiva della kermesse canora. Il presentatore toscano ha sottolineato che per il collega sarà ovviamente più facile stavolta salire sul palco dell'Ariston, ma comunque dovrà proporre al pubblico delle soluzioni diverse per evitare di ricadere in una ripetizione della sua esperienza precedente.