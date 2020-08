Continua l'appuntamento del primo pomeriggio di Canale 5, alle 14: 45, con DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata soap opera che sta appassionando i telespettatori italiani. Le anticipazioni che arrivano dalle puntate turche riguardanti i nuovi episodi, che andranno in onda prossimamente in Italia, rivelano che Emre si schiererà dalla parte di Sanem Aydin durante una chiacchierata con suo fratello Can Divit. Huma, invece cercherà di spingere Ceyda tra le braccia del fotografo, suscitando la gelosia del'aspirante scrittrice.

DayDreamer, spoiler turchi: Huma spinge Ceyda tra le braccia di Can

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate turche di DayDreamer che andranno in onda nelle prossime settimane anche su Canale 5 rivelano che i telespettatori assisteranno all'arrivo a Istanbul di Huma Divit. La signora ritornerà in città dopo che Aylin gli lascerà intendere che la sua agenzia di famiglia è sull'orlo del fallimento per via del suo primogenito. In più, la Yukselen avviserà l'ex suocera che i suoi figli sono stati completamente soggiogati dalle sorelle Aydin. Huma fin dal primo istante si scontrerà con Sanem e Leyla, infastidendo parecchio Can. Infatti, quest'ultimo non sarà intenzionato a riappacificarsi con sua mamma poiché l'ha abbandonato da piccolo dopo essersi separata con Aziz.

In seguito l'aspirante scrittrice non sarà disposta a sposarsi con il maggiore dei Divit quando le chiederà la mano, in quanto ha ceduto a Enzo la fragranza del profumo che indossava quando ha baciato per la prima volta il fotografo per sbaglio. La mamma di Emre non appena apprenderà che Aydin ha rifiutato la proposta di matrimonio lo farà sapere a Ceyda, la quale farà decisamente fatica a nascondere il suo evidente interesse nei confronti di Can.

Emre si schiera dalla parte di Sanem

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che il maggiore dei fratelli Divit si recherà in un bar dopo aver ricevuto la risposta negativa da parte della sua fidanzata: in questa occasione la titolare della nota agenzia di abbigliamento sportivo, sotto suggerimento di Huma, si recherà lui.

Tuttavia per la donna d'affari non sarà del tutto facile avvicinarsi sentimentalmente a Can. Infatti quest'ultimo avrà fretta di ritornare a casa, dove l'aspirante scrittrice lo aspetterà in preda alla gelosia dopo aver capito, tramite una telefonata, che suo il fidanzato era in compagnia di Ceyda. Emre, invece, deciderà di schierarsi dalla parte di Sanem, facendo capire a suo fratello che la ragazza ha solo bisogno di più tempo per decidere se vuole diventare veramente sua moglie. Il figlio minore di Azizinfatti, sa che in verità la giovane Aydin ha rifiutato la proposta di matrimonio del fotografo a causa dell'accordo segreto che ha stretto con Enzo per far scagionare il suo amato. Per finire, il fotografo sembrerà disposto a mettere da parte i diverbi avuti con Aydin, inconsapevole ancora della vicenda del profumo.