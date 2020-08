A movimentare le nuove puntate della soap opera Una vita ci penseranno anche Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) ed Emilio Pasamar (Josè Pastor). Quest’ultimo si vedrà costretto a mettere fine alla sua relazione sentimentale con la figlia di Bellita e José Miguel, non appena ad Acacias 38 si presenterà Copernico Ledesma.

Il nuovo arrivato a causa di un accordo stretto in passato, ricorderà al fratello di Camino di dover sposare sua figlia Angelines. Cinta non volendo rinunciare per nessuna ragione al proprio amato gli proporrà di darsi alla fuga con lei.

Una vita spoiler: il giovane Pasamar costretto a sposare Angelines

Nei prossimi episodi italiani della telenovela in onda su Canale 5 prossimamente Cinta farà una scoperta amara. La giovane artista apprenderà che il suo fidanzato Emilio è il promesso sposo di Angelines, la figlia del malvagio Copernico Ledesma.

I problemi cominceranno quando emergerà che Camino perse l’uso della parola a causa di un abuso subito in passato da Federico Valdeza, il proprietario delle terre di Santander, in cui la fanciulla viveva con la madre Felicia e il fratello. Tramite un flashback si scoprirà anche che Emilio mise fine all’esistenza del brutto individuo, che perse la vita dopo aver sbattuto la testa su una pietra.

A questo punto Ledesma costrinse Emilio a promettergli che prima o poi sarebbe diventato il marito di sua figlia, per non finire in prigione.

Il giovane Pasamar quindi non avrà altra scelta oltre a quella di adeguarsi alla volontà del suo ricattatore, quando lo stesso giungerà ad Acacias 38. Cinta non la prenderà bene, non appena verrà a conoscenza dell’imminente matrimonio tra il suo amato e Angelines.

In particolare la fanciulla schiaffeggerà Emilio accusandolo di averla presa in giro, e farà di tutto per dimenticarlo.

Josè Miguel e Bellita sostengono la figlia, Emilio si rifiuta di scappare con Cinta

Cinta per fortuna avrà il sostegno dei suoi genitori che saranno sconvolti per quanto accaduto. Con il passare dei giorni la giovane Dominguez farà capire di non aver ancora smesso di amare Emilio, nell'istante in cui chiederà ad Antonito Palacios di aver bisogno del suo aiuto per incontrare il suo ex.

Per l’ennesima volta il figlio di Felicia ribadirà a Cinta di non poter lasciare la sua futura sposa, e anche se non negherà di ricambiare i suoi sentimenti la inviterà a voltare pagina per non stare più male.

Cinta decisa a riavere al suo fianco la sua dolce metà a tutti i costi, si servirà nuovamente della complicità di Antonito facendosi dare un piccolo prestito. Nello specifico grazie a quest’ultimo la giovane artista acquisterà due biglietti, con l’obiettivo di abbandonare il quartiere con Emilio. Purtroppo quest’ultimo si rifiuterà di fuggire con la propria amata, poiché temerà ulteriori minacce da parte di Ledesma anche nei confronti dei suoi cari.